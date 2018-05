Scontro tra treno e tir | due morti e 20 feriti sulla Torino-Ivrea “Il camion ha sfondato

ilfattoquotidiano

: Scontro tra Tir e un treno, il convoglio deraglia: due morti e 20 feriti [news aggiornata alle 05:42] - repubblica : Scontro tra Tir e un treno, il convoglio deraglia: due morti e 20 feriti [news aggiornata alle 05:42] - Corriere : Torino, scontro tra un Tir e un treno regionale, che deraglia: un morto e feriti - SkyTG24 : Scontro tra Tir e treno nel torinese: morto il macchinista, feriti -

(Di giovedì 24 maggio 2018) Un tir fermo sui binari all’altezza di un passaggio a livello. Unregionale, il10027, che non riesce a fermarsi in tempo, nonostante il macchinista abbia azionato in freno di emergenza. E lo, che fa deragliare il locomotore e due vagoni. E’ successo mercoledì sera, intorno alle 23:20, tra le stazioni di Rodallo e Calusolinea Chivasso-Aosta. L’impatto violentissimo ha ucciso due persone: il macchinista Roberto Madau, 61 anni, e Stefan Aureliana, 64 anni, che conduceva il mezzo di scorta tecnica al tir, un trasporto eccezionale con targa lituana. Ci sono anche una ventina di, uno in modo grave. Tra loro il capo. Darius Zujis, l’autista lituano di 39 anni alla guida del tir, è indagato per disastro ferroviario. Sarebbe risultato negativo all’alcoltest. A coordinare le indagini ...