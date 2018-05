Scontro tra Tir e treno nel torinese : morto il macchinista - feriti : Scontro tra Tir e treno nel torinese: morto il macchinista, feriti L'incidente è avvenuto sulla linea ferroviaria Torino-Ivrea Aosta, appena dopo Caluso. Il rimorchio del tir si è staccato ed è finito contro un'abitazione LE PRIME IMMAGINI Parole chiave: ...

MELFI-POTENZA - INCIDENTE STRADALE : UN MORTO/ Ultime notizie : Scontro auto e camion - causa maltempo? : MELFI-POTENZA, drammatico INCIDENTE STRADALE: un MORTO e due feriti per uno scontro tra auto e camion. Le Ultime notizie: un ferito grave a Como per sinistro moto-auto(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 12:54:00 GMT)

GB - violentissimo Scontro tra Ferrari e Porsche : proprietari fuggiti dopo danni per 100mila euro [VIDEO] : dopo il violentissimo incidente che ha coinvolto una Ferrari 458 Spider e una Porsche 718 Cayman, entrambi i proprietari delle auto sono scappati Una rotonda della località inglese di Sheffield è stata teatro di un violentissimo, quanto “costoso” incidente che ha visto protagoniste due preziose e velocissime supercar. L’impatto ha infatti coinvolto una Ferrari 458 Spider da quasi 200mila euro e una Porsche 718 Cayman che sfiora i 100mila ...

Melfi-Potenza - incidente stradale : un morto e due feriti/ Ultime notizie : Scontro tra auto e camion : Melfi-Potenza, drammatico incidente stradale: un morto e due feriti per uno scontro tra auto e camion. Le Ultime notizie: un ferito grave a Como per sinistro moto-auto(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:56:00 GMT)

Lo Scontro alla rotonda tra supercar è da capogiro. Guarda che brutta fine hanno fatto la Ferrari e la Porsche : Il danno è uno di quelli che lascia il segno: 200mila euro. Tanto costerà lo scontro tra una Ferrari 458 e una Porsche Cayman GTS avvenuto pochi giorni fa a una rotonda di Sheffield, in Inghilterra. Il conducente della Porsche ha riportato lievi ferite, mentre quello della Ferrari, dopo l’incidente, è fuggito. L'articolo Lo scontro alla rotonda tra supercar è da capogiro. Guarda che brutta fine hanno fatto la Ferrari e la Porsche proviene ...

Scontro tra moto e taxi a Roma : un morto : Roma, 22 mag. , AdnKronos, - Un morto e un ferito grave e il bilancio dell'incidente tra una moto Suzuki e un taxi, una Nissan, avvenuto la notte scorsa in via Boccea a Roma. Nello schianto, che si è ...

Scontro tra moto e taxi a Roma : un morto : Roma, 22 mag. (AdnKronos) - Un morto e un ferito grave e il bilancio dell'incidente tra una moto Suzuki e un taxi, una Nissan, avvenuto la notte scorsa in via Boccea a Roma. Nello schianto, che si è verificato intorno alle 5.45, il motociclista, un 43enne, è morto mentre il tassista, un 45enne, è ri

Scontro tra moto e taxi a Roma : un morto : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – Un morto e un ferito grave e il bilancio dell’incidente tra una moto Suzuki e un taxi, una Nissan, avvenuto la notte scorsa in via Boccea a Roma. Nello schianto, che si è verificato intorno alle 5.45, il motociclista, un 43enne, è morto mentre il tassista, un 45enne, è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Gemelli. Sul posto è intervenuta la polizia locale. L'articolo ...

Scontro tra moto e taxi a Roma : un morto : Un morto e un ferito grave e il bilancio dell'incidente tra una moto Suzuki e un taxi, una Nissan, avvenuto la notte scorsa in via Boccea a Roma. Nello schianto, che si è verificato intorno alle 5.45, ...

Scontro tra moto e taxi a Roma : un morto : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – Un morto e un ferito grave e il bilancio dell’incidente tra una moto Suzuki e un taxi, una Nissan, avvenuto la notte scorsa in via Boccea a Roma. Nello schianto, che si è verificato intorno alle 5.45, il motociclista, un 43enne, è morto mentre il tassista, un 45enne, è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Gemelli. Sul posto è intervenuta la polizia locale. L'articolo ...

Scontro tra Romina Power e Barbara D'Urso : pesante botta e risposta tra le due in diretta tv : FUNWEEK.IT - Che Barbara D'Urso abbia parecchi nemici è cosa nota: la conduttrice può certamente vantare su un esercito di amici che gravitano intorno ai suoi salotti, ma è piuttosto invisa ai ...

Scontro tra auto e moto su SS 106 a Sellia Marina - 2 feriti : Sellia Marina - Ennesimo incidente stradale questo pomeriggio sulla SS 106, allo svincolo per la frazione Uria. Per cause ancora in corso d'accertamento, a scontrarsi sono state una Ford Fiesta e una ...

Scontro tra auto e pulmino di atlete - muore 48enne di Alanno : Pescara - Incidente stradale mortale, nella notte, a Rosciano, in provincia di Pescara. La vittima è un automobilista 48enne di Alanno (Pescara), Ermanno Finocchio. Alla guida di un'auto, l'uomo si è scontrato con un pulmino su cui si trovavano le atlete di una squadra di softball. Soccorritori e sanitari del 118, arrivati poco dopo con diverse ambulanze, hanno potuto constatare solo il decesso dell'uomo. Solo ...

Calcio - Scontro in Lega tra Bari e Cittadella sulla sfida play off 'Prima si decida su penalizzazione' : Dura reazione del Bari alla richiesta del Cittadella di rinviare la sfida dei play off della serie B contro la squadra pugliese, in attesa dell'esito del deferimento a cui è sottoposto il club del ...