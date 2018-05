Scherma | Coppa del Mondo | cala il sipario sulla spada con il Grand Prix di Cali

Scherma - Coppa del Mondo Madrid 2018 : Italia seconda nella gara a squadre! Azzurri superati in finale dalla Corea del Sud : Per la quarta volta in stagione l’Italia sale sul secondo gradino del podio nella gara a squadre della Coppa del Mondo di sciabola maschile. A Madrid il quartetto azzurro formato da Enrico Berrè, reduce dal successo individuale, Gigi Samele, Luca Curatoli e Aldo Montano è stato sconfitto in finale dalla Corea del Sud con il punteggio di 45-41. Il cammino dell’Italia si era aperto direttamente agli ottavi, dove gli Azzurri hanno travolto la ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : a Madrid è festa azzurra. Trionfa Enrico Berrè : La sciabola maschile si sblocca proprio nell’ultima gara. Nella prova di Coppa del Mondo a Madrid sul gradino più alto del podio ci sale Enrico Berrè. Per lo sciabolatore di Genzano si tratta del secondo successo in carriera (anche secondo podio stagionale dopo quello a Dakar) ed è arrivato grazie alla vittoria in finale sul russo Veniamin Reshtnikov con il punteggio di 15-11. Emozionante anche la semifinale con l’americano Daryl ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : a Shanghai e Madrid l’ultima di fioretto e sciabola maschile : Sarà come sempre un’estate ricca di grandi appuntamenti per la Scherma con gli Europei in Serbia a Novi Saad e Mondiali in Cina a Wuxi, ma prima di pensare a queste avvenimenti c’è da chiudere una stagione di Coppa del Mondo e proprio questo fine settimana si mette la parola fine su quella di fioretto (uomini e donne) e sciabola (uomini). A Shanghai si terrà l’ultimo Grand Prix di fioretto e l’Italia arriva con stati ...

Scherma - Coppa del Mondo : Velikaya torna e vince a Mosca. Azzurre lontane dal podio : Ritorno vincente per Sofya Velikaya. La campionessa russa trionfa nel Grand Prix di sciabola femminile a Mosca, in quella che era la sua prima gara dopo una lunga pausa per la seconda maternità. Velikaya ha sconfitto in finale l’ungherese Anna Marton con il punteggio di 15-12. Sul podio ci salgono anche la coreana Kim Jiyeon e l’americana Mariel Zagunis, rispettivamente sconfitte da Velikaya per 15-5 e Marton per 15-12. Una giornata ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : Italia solo diciassettesima a Parigi. Vince l’Ungheria : L’Ungheria conquista la vittoria nella prova di Coppa del Mondo di spada maschile a Parigi. I magiari hanno sconfitto in finale la Corea del Sud per una sola stoccata (40-39). Sul podio ci sale anche l’Ucraina, che ha superato nella finalina per il bronzo Israele con il punteggio di 38-36. Brutta prestazione dell’Italia. Il quartetto azzurro (Andrea Santarelli, Marco Fichera, Enrico Garozzo e Gabriele Cimini) è stato subito ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : Luca Curatoli sfiora il bis a Mosca. L’azzurro si arrende in finale al coreano Oh : Non riesce il bis a Luca Curatoli nel Grand Prix di sciabola maschile a Mosca. Nella capitale russa, la scorsa stagione, il campano era riuscito a conquistare la sua prima vittoria in carriera, mentre questa volta si è dovuto accontentare del secondo posto. Infatti lo sciabolatore azzurro si è arreso in finale per 15-8 al sudcoreano Oh Sanguk, che centra anche il suo terzo successo stagionale. Curatoli ha evitato che la finale fosse tutta ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : Andrea Santarelli sfiora il podio a Parigi. Vince l’estone Novosjolov : L’estone Nikolai Novosjolov conquista la vittoria nella prova di Coppa del Mondo di spada maschile a Parigi. Il 37enne di Haapsalu ha superato in finale per 15-13 un altro veterano come l’ucraino Bogdan Nikishin, coetaneo dell’estone. Sul podio ci salgono anche l’olandese Bas Verwijlenm e il coreano Park Kyungdoo, rispettivamente sconfitti in semifinali per 15-13 da Novosjolov e per 15-9 da Nikishin. sfiora, invece, il ...

Scherma - Coppa del Mondo : Alessio Foconi si conferma al top. A Giulia Rizzi manca solo il podio. Bene le squadre : Il weekend di Coppa del Mondo appena trascorso ha confermato ulteriormente l’ottima stagione che Alessio Foconi sta vivendo. Il fiorettista ternano ha conquistato il secondo posto a San Pietroburgo, salendo per la quarta volta sul podio in quest’anno, tra le quali spicca sicuramente la vittoria a Parigi. Uno stato di forma davvero eccezionale per Foconi, rappresentato anche dalla posizione nel ranking mondiale, dove attualmente ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : doppio podio azzurro nelle gare a squadre! Fiorettisti secondi a San Pietroburgo - spadiste terze a Dubai : Arriva un doppio podio per l’Italia nelle gare a squadre della Coppa del Mondo di Scherma, con il secondo posto nel fioretto maschile a San Pietroburgo e il terzo nella spada femminile a Dubai. Partiamo dai Fiorettisti con il quartetto azzurro composto da Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Andrea Cassarà e Giorgio Avola che si arrende solamente in finale agli Stati Uniti, che vanno così a completare il domino assoluto in questa stagione. Gli ...

Scherma - Coppa del Mondo : Alessio Foconi secondo a San Pietroburgo - Giulia Rizzi sfiora il podio a Dubai : Una stagione finora meravigliosa quella di Alessio Foconi, che conquista il secondo posto nella prova di Coppa del Mondo di fioretto maschile a San Pietroburgo. Per il ternano si tratta del quarto podio nelle sette gare disputate e tra le quali spicca ance la vittoria a Parigi. A San Pietroburgo il fiorettista dell’Aeronautica Militare si è arreso solamente in finale contro il francese Maxime Pauty, che si è imposto con il punteggio di ...