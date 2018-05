huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: “Scemo, mangia come un animale!”, arrestate due maestre d'asilo a Parma - alcinx : RT @HuffPostItalia: “Scemo, mangia come un animale!”, arrestate due maestre d'asilo a Parma - SoloCristy : RT @HuffPostItalia: “Scemo, mangia come un animale!”, arrestate due maestre d'asilo a Parma - mardymustikka : La merda. “Scemo, mangia come un animale”. Arrestate due maestre d'asilo per violenze sui bambini -

(Di giovedì 24 maggio 2018) Il comportamento della figlia non era più quello di sempre, qualcosa a scuola non andava; così ha avvertito i carabinieri. Dalla denuncia di una mamma preoccupata è partita l'inchiesta Bad Teachers che in provincia diha portato all'arresto di due insegnanti di 59 e 47 anni della scuola dell'infanzia 'Belloni' di Colorno. Vittime i bimbi di una sezione dell'istituto di età compresa fra i 3 e i 5 anni.Vicende simili sono registrate nel Catanese, a Taranto, a Udine, tanto che in molti invocano le telecamere fisse nelle aule, anche a tutela degli insegnanti, perché si veda se e dove finisce il rimbrotto e dove comincia invece il delitto.A Colorno si parla di minacce, insulti, violenze ai danni dei piccoli che i carabinieri hanno registrato negli ultimi due mesi con videocamere nascoste installate nella scuola. In un video choc sono riassunte ...