Scatta la nuova legislazione Ue sui rifiuti | ecco cosa cambia

Mondiale per Club - nel 2021 Scatta una nuova edizione : tra le squadre invitate c’è anche il Milan : Il Milan è tra le squadre invitate alla prima edizione del nuovo Mondiale per Club, che scatterà dal 2021 Una nuova edizione del Mondiale per Club sta per essere sdoganata a partire dal 2021, anno scelto come lancio di questa rinnovata manifestazione. I criteri di qualificazione non sono stati ancora ufficializzati, ma la Gazzetta dello Sport ha reso noto oggi che una delle squadre partecipanti sarà il Milan, invitata ufficialmente insieme ad ...

“Eros - ma devi dirci qualcosa?”. Mentre è in vacanza a Dubai con la tutta la sua nuova famiglia - un paparazzo si accorge di un ‘curioso’ dettaglio e Scatta. Foto e prima pagina : ora manca solo l’annuncio del cantante : In questi ultimi giorni non si parla d’altro che della presunta crisi amorosa tra Michelle Hunzkier e Tomaso Trussardi. Nelle ultime ore aveva fatto il giro del web la notizia di una crisi aspra, nera, quasi definitiva, tra i due. Le notizie sui social si sono rincorse fino alla dichiarazione “a mezzo Instagram” della diretta interessata. In occasione del compleanno del marito, la conduttrice di Sanremo ha ...