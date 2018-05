Savona al Tesoro o riparte il domino

Salvini e Di Maio fanno muro : Savona al ministero del Tesoro Le frasi contro euro e Berlino che spaventano l’Europa : Già al governo con Ciampi, il docente candidato a diventare ministro dell’Economia piace a Salvini e Di Maio proprio per le sue posizioni contro la moneta unica, Berlino e le élite. Nel pomeriggio si è dimesso da un fondo inglese «per impegni pubblici»

Savona al Tesoro - ok del Colle La Lega non ha dubbi : è fatta Conte è al Quirinale per l'incarico : L'economia Paolo Savona sarà il ministro dell'Economia del governo giallo-verde e dal Quirinale non arriverà il veto sul nome dell'ex ministro del governo Ciampi. Lo assicurano ad Affaritaliani.it fonti ai massimi livelli della Lega... Segui su affaritaliani.it

Paolo Savona si libera. Lascia il fondo Euklid - pronto per il Tesoro : Paolo Savona ha Lasciato la presidenza di Euklid, una decisione che fa presagire un suo imminente passaggio alla guida del ministero dell'Economia nell'esecutivo targato Lega-M5S. Ad annunciarlo è una nota del fondo di investimenti in cui si afferma che "il presidente Paolo Savona ha chiesto di essere sollevato dall'incarico di presidente della società a Londra, di co-direttore di Euklid Fund Sarl e di manager della Euklid Feeder ...

Conte in bilico - tempi lunghi Torna l'ipotesi Di Maio premier Tesoro - Giorgetti se salta Savona : Governo M5S-Lega, si allungano i tempi. Di nuovo. Il Presidente Sergio Mattarella si è preso almeno un giorno per riflettere sulla nomina a premier di Giuseppe Conte, mentre Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono incontrati per parlare della formazione dell’esecutivo andando avanti sulla squadra dei ministri... Segui su affaritaliani.it

