Sarri | ' Non avrei meritato di venire liquidato così' E tratta con il Chelsea

Napoli - amarezza Sarri : “Non meritavo di esser liquidato così…” : Napoli, amarezza Sarri- Maurizio Sarri manda giù un boccone amaro dopo l’ufficialità di Carlo Ancelotti e del suo addio alla panchina del Napoli. L’ormai ex tecnico partenopeo ha così commentato sulle pagine del “Mattino“: “Non meritavo di venire liquidato così davanti alla tv, in tre anni ho mandato giù qualsiasi cosa. Ho capito tutto domenica sera…”. […] L'articolo Napoli, amarezza Sarri: ...

Napoli - non sono previsti incontri tra De Laurentiis e Sarri : Dopo l'accordo con Carlo Ancelotti, che sarà il nuovo allenatore del Napoli, non sono previsti, a quanto si apprende da fonti azzurre, incontri tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri.

Napoli - preso Ancelotti - De Laurentiis ha un buon motivo per non esonerare Sarri - : Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, De Laurentiis non intende esonerare il tecnico del calcio spettacolo, nonostante una clausola gli permetta di congedarlo con una misera penale di 500 mila ...

Napoli - Sarri può restare fermo : De Laurentiis non lo libera : Ma resta da sciogliere un problema non da poco: in che modo si separeranno Maurizio Sarri e Aurelio De Laurentiis? Secondo quanto riporta la 'Gazzetta dello Sport', tra i due potrebbe anche emergere ...

Napoli - il sindaco De Magistris : 'Comandante Sarri Non te ne andare' : 'Il comandante Sarri ha raggiunto un punto altissimo con il Napoli, dopo o vai oltre o rischi. Vediamo ora se ha avuto garanzie dalla società, se rimane sono felice io e sono felici tanti tifosi'. Lo ...

Pellegrini : 'Non abbiamo ricevuto nessuna offerta - chi vuole Sarri paghi la clausola' : L'agente di Sarri, Alessandro Pellegrini, ha rilasciato alcune dichiarazioni al giornale russo Sport Express. Queste le sue parole: 'Non abbiamo ricevuto offerte da Chelsea, Tottenham, Milan o Zenit. Partirà? Chi lo vuole deve pagare la clausola di otto milioni'. Comments comments

Pellegrini ag. Sarri : 'non abbiamo offerte. Lo Zenit? chi lo vuole paghi la clausola' : Si rincorrono le voci sul futuro di Maurizio Sarri, oggi il suo agente, Alessandro Pellegrini, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano Sport Express. 'non abbiamo ricevuto offerte da ...

Napoli - Maggio : "Deluso da Sarri. Il mio futuro? Non ho ancora deciso" : Christian Maggio, ieri nella partita contro il Crotone, ha salutato il pubblico del San Paolo. Il suo addio al Napoli dopo 10 stagioni è praticamente certo. "È stata una giornata davvero difficile, mi ...

Sarri e il futuro : «Non so cosa farò - ma nella vita tutto finisce» : «Napoli vuole vincere? È normale, ne hanno bisogno. La nostra tifoseria è venuta a farci festa per le emozioni vissute e non per le vittorie. È un pubblico che merita di...

Napoli - Sarri : "Non so se resto - devo parlare con la mia famiglia" : Il tecnico: "A volte è meglio far finire le storie finché son belle". E apre all'esperienza all'estero

Napoli - Sarri : "Non so se resto. Se vado via preferirei l'estero" : Non so se la società ce la farà a trattenere giocatori che hanno clausole e offerte da grandi club del mondo. Quello che penso è che non potrei andare direttamente in un'altra squadra italiana, se ...

Ancora De Laurentiis shock : “non potevo rubare - vi dico quanti punti ha la Juve… Sarri? Tempo scaduto” : De Laurentiis durissimo contro la Juventus e contro gli arbitri del campionato italiano, lo scudetto il patron del Napoli lo sente suo “Sono contento della stagione. Abbiamo chiuso il campionato a -4, quindi il campionato è nostro. Cosa potevo fare? Mica potevo andare a rubare?” Parole al vetriolo di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Quest’oggi, dopo la vittoria contro il Crotone, il patron si è presentato in ...