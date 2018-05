SARRI CONTRO DE LAURENTIIS “Non meritavo di essere liquidato così dal Napoli” Ora c' è

Napoli - incontro tra De Laurentiis e Ancelotti. SARRI verso l'addio : Il presidente dei partenopei avrebbe offerto al tecnico di Reggiolo tre anni di contratto sulla panchina del Napoli

De Laurentiis show : bordate contro la Juventus e SARRI - : Grazie a tutti, a Sarri, ai giocatori, a Giuntoli e ai nostri meravigliosi tifosi ovunque nel mondo', con tanto di un video dei festeggiamenti e di champagne all'interno dello spogliatoio. Il tutto ...

Napoli - l'esito dell'incontro SARRI-AdL e i possibili scenari : Sarà una questione che richiederà molto tempo per essere risolta. Sarri sarà ancora il tecnico del Napoli nella prossima stagione? La risposta è molto controversa perché le parti ancora non hanno trovato una soluzione favorevole per entrambe le parti. L'incontro tra le parti Luogo dell'incontro tenuto molto nascosto per evitare visite da parte di giornalisti. In conclusione Aurelio de Laurentis e Maurizio Sarri si sono incontrati nella casa del ...

Panchina Napoli - incontro con SARRI : ecco l’esito e la situazione in vista della prossima stagione : Panchina Napoli – Il Napoli sta per concludere una stagione molto importante, la squadra di Maurizio Sarri non è riuscita a conquistare lo scudetto ma ha accarezzato la possibilità di trionfare, alcune scelte arbitrali hanno condizionato la volata scudetto. Il Napoli in vista della prossima stagione prepara il sorpasso nei confronti della Juventus e per continuare il progetto è necessario confermare Maurizio Sarri, fino a qualche ora fa ...

La Juventus è campione d’Italia - basta un pareggio contro la Roma : il Napoli incanta anche contro la Samp - la squadra di SARRI dà spettacolo fino alla fine [FOTO] : 1/25 Tano Pecoraro/LaPresse LaPresse/ ...

Cori contro il Napoli - SARRI richiama il quarto uomo : GENOVA - Ancora Cori contro Napoli, 'o Vesuvio Lavali col fuoco', al 32' del primo tempo durante Sampdoria-Napoli da parte dei tifosi blucerchiati. Il tecnico degli azzurri, Maurizio Sarri, si è ...

