Sarri al veleno | ' Non me lo meritavo'

(Di giovedì 24 maggio 2018) Sono stati, senza ombra di dubbio, dei giorni molto turbolenti in casa Napoli. Dall'incredibile esonero di Maurizio, al clamoroso arrivo di Carlo Ancelotti VIDEO, infatti, sono passate solo ventiquattro ore. Il tempo necessario per stravolgere i progetti del presidente De Laurentiis che, nonostante la frasi di circostanza espresse su Twitter, sembra si sia improvvisamente scordato del lavoro svolto dal suo precedente tecnico. Le dichiarazioni di, però, non si sono fatte attendere. La delusione del mister Intervistato dal giornale di Napoli Il Mattino, Maurizioha parlato dell'accaduto e, con poche ma efficaci parole, ha espresso tutta la sua amarezza per la conclusione della sua avventura nel capoluogo campano, aggiungendo di non meritarsi un simile trattamento da parte del presidente De Laurentiis. I tre anni sulla panchina azzurra, per il tecnico ...