“Santiago | qual è il cognome del tuo papà?” E la risposta che il bambino dà a Belen è

caffeinamagazine

: @bobagento E qual problema? - santiago_karyna : @bobagento E qual problema? -

(Di giovedì 24 maggio 2018)? È l’argentina più famosa e chiacchierata d’Italia, sai che novità, e non c’è giorno in cui, grazie ai paparazzi e ai suoi canali social,non si parli di lei. Una delle ultimissime tira in ballo Fabrizio Corona, l’ex fidanzato storico con cui si è riavvicinata di recente, dopo cinque anni di lontananza. Milano: presentazione del nuovo libro del giornalista Gabriele Parpiglia, ‘La porta del cuore’. All’evento mondano si sono ritrovati a pochi metri uno dall’altro Corona, Silvia Provvedi e la Rodriguez. Sì, il trio del gossip nello stesso posto alla stessa ora. Piatto ricco mi ci ficco, hanno pensato subito i fotografi presenti, anche per via dell’espressione non proprio felice della Provvedi, la cantante lanciata da Xfactor con la sorella gemella Giulia che da anni fa coppia fissa con l’ex re dei paparazzi. Scrive Il ...