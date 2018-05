Sandra Oh | il potere di Grey’s Anatomy e l’amore per Killing Eve | “Dopo Cristina Yang

optimaitalia

: #SandraOh, il potere di #GreysAnatomy e l'amore per #KillingEve: 'Dopo Cristina Yang potevo dire no'… - OptiMagazine : #SandraOh, il potere di #GreysAnatomy e l'amore per #KillingEve: 'Dopo Cristina Yang potevo dire no'… - magrini_sandra : RT @pdnetwork: 'Quello grillo-leghista è un patto di potere, in cui i cittadini non non c’entrano nulla. Lavoreremo per far cambiare idea a… - telesca_sandra : RT @GiovaValentini: Marie Le Pen esulta: “Alleati al potere in Italia”. NO COMMENT -

(Di giovedì 24 maggio 2018) A quattro anni dall'addio al suo ruolo più importante in carriera,Oh è tornata in tv con l'acclamato thrillerEve, che è stato accolto col plauso della critica e l'interesse del pubblico, affermandosi come uno dei titoli migliori della seconda parte di questa stagione tv.Prima di diventare protagonista della nuova serie di BBC America, la Oh ha aspettato per diversi anni accontentandosi di lavorare poco e per piccoli ruoli, ma prendendosi il lusso di rifiutarne tanti altri perché consapevole di ciò che avrebbe voluto interpretare.L'attrice canadese di origini coreane ha raccontato il passaggio dalla macchina da guerra di Grey's, in cui ha interpretato l'iconicaper dieci stagioni, al nuovo progetto tv parlando ad una tavola rotonda organizzata da The Hollywood Reporter, che ha riunito sei stelle della tv - con lei anche Angela Bassett, ...