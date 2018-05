Salvini | Savona autorevole | sarebbe vanto per governo e Paese

Governo - Salvini : orgoglioso di Savona ministro economia per... : Il leader della Lega Matteo Salvini ha rivendicato la scelta di avere Paolo Savona, economista con posizioni euro scettiche non gradito al Quirinale, nel ruolo di ministro dell'economia del nascente Governo a guida M5s-Lega, per andare a ridiscutere in Europa i vincoli posti all'Italia.

Governo : Giuseppe Conte alla Camera per consultazioni. Di Maio : 'Su Savona d'accordo con Salvini : E tra i nodi principali sembra esserci quello del ministero dell'Economia che la Lega rivendica per PAOLO Savona. "Con Salvini e la Lega - ha detto in proposito questa mattina Luigi Di Maio - siamo ...

Governo Conte - Tesoro unico rebus : Di Maio e Salvini vogliono l'euroscettico Savona : Mattarella ha affidato l'incarico per la formazione del Governo a Giuseppe Conte, che ha accettato con riserva. I prossimi "step" prevedono...

Giuseppe Conte - l'apertura a Sergio Mattarella : pronto a rinunciare a Paolo Savona - una coltellata a Matteo Salvini : Il governo di Giuseppe Conte non è ancora nato, ma Matteo Salvini deve già incassare la prima 'coltellata'. Si sa, la partita dei ministri è ancora aperta. Uno dei principali nodi riguarda l'Economia, dove la Lega vuole Paolo Savona , il libero pensatore anti-euro. Nome al quale, però, Sergio Mattarella si oppone con tutte le sue forze. Una contrarietà che il capo dello Stato avrebbe ...

Governo - resta il rebus squadra. Salvini insiste su Savona - il piano B è Giorgetti : Il prof anti-euro al Tesoro non piace al Quirinale IL PUNTO Primo: farsi rispettare - di P.F. DE ROBERTIS

Salvini e Di Maio fanno muro : Savona al ministero del Tesoro Le frasi contro euro e Berlino che spaventano l’Europa : Già al governo con Ciampi, il docente candidato a diventare ministro dell’Economia piace a Salvini e Di Maio proprio per le sue posizioni contro la moneta unica, Berlino e le élite. Nel pomeriggio si è dimesso da un fondo inglese «per impegni pubblici»

Salvini : Savona all'Economia è una garanzia per gli italiani : Roma, 23 mag. , askanews, Paolo Savona resta il nome della Lega per il ministero dell'Economia. Lo ha detto Matteo Salvini lasciando Montecitorio. 'Savona ha l'onestà, la coerenza e la dignità per sottolineare quello che in Europa non funziona, mi sembra un titolo di merito non di ...

Salvini : Savona all'Economia è una garanzia per gli italiani : Roma, 23 mag. , askanews, - Paolo Savona resta il nome della Lega per il ministero dell'Economia. Lo ha detto Matteo Salvini lasciando Montecitorio. "Savona ha l'onestà, la coerenza e la dignità per sottolineare quello che in Europa non funziona, mi sembra un titolo di merito non di ...

'Savona all'Economia è una garanzia per gli italiani' - così Salvini - : Roma, 23 mag. , askanews, Paolo Savona resta il nome della Lega per il ministero dell'Economia. Lo ha detto Matteo Salvini lasciando Montecitorio. 'Savona ha l'onestà, la coerenza e la dignità per sottolineare quello che in Europa non funziona, mi sembra un titolo di merito non di ...

Governo - Salvini : “Conte premier? Non sarà mero esecutore del contratto”. E rilancia Savona per l’Economia : Giuseppe Conte mero esecutore del contratto di Governo? “No e dovrà essere indipendente dalle decisioni prese da me e da Di Maio, ma ovviamente si parla di una maggioranza politica e quindi noi rispondiamo ai cittadini italiani”. Così Matteo Salvini delinea il perimetro di azione del premier incaricato Giuseppe Conte. Per il Governo M5S-Lega c’è un altro problema non da poco: i soli sei voti di maggioranza al Senato. ...

Salvini : «Savona? Nessun veto su chi difende gli italiani» : Matteo Salvini durissimo arrivando ai gruppi della Camera. Il 'no' del Colle a Savona all'Economia? 'Non mi risulta che ci siano veti su Nessuno, se è una colpa aver detto che alcune scelte dell'Ue sono contro l'interesse nazionale quello è un merito'. Sui nomi 'aspettiamo ma ciò che mi ...

Salvini : "Cedere su Savona? Nessun veto" : 18.24 "I veti sulla composizione del governo se arriveranno bisognerà spiegarli a 18 milioni di italiani che ci hanno votato, non sarò comunque io a far saltare il tavolo". Questo il ragionamento di Salvini ai parlamentari del Carroccio durante l'incontro di gruppo. A chi gli chiedeva se potrebbe cedere sull'economista Paolo Savona tra i favoriti a guidare il Tesoro, Salvini ha replicato: "Perché dovrei cedere? Non mi risulta che ci siano ...

Paolo Savona ministro dell'Economia - Dagospia : la Lega ha rinunciato. Ma poi Matteo Salvini... : Il consueto flash di Dagospia , che ribalterebbe il quadro politico. Si parla di Paolo Savona , dato fino ad oggi in pole per il ruolo di ministro dell'Economia. Nome sgraditissimo a Sergio Mattarella , che non vuole al dicastero una persona dichiaratamente no-euro. Secondo Dago , la Lega avrebbe rinunciato al suo nome, piegandosi così ai voleri del ...

Luigi Di Maio vuole far fuori Paolo Savona - il ministro all'Economia di Salvini : Durante il vertice a pranzo il clima è diventato più teso quando i due leader hanno cominciato a parlare del ministro dell'Economia. 'Dobbiamo essere realisti, tu proponi Paolo Savona ', avrebbe ...