Salvini | ' Savona al Tesoro per il bene dell' Italia L' Ue ci minaccia? Faremo l' opposto'

Governo M5s-Lega - consultazioni premier Conte/ Totoministri - Savona all'Economia? Di Maio e Salvini allineati : Governo Lega-M5s, Totoministri del premier Giuseppe Conte: ultime notizie e consultazioni oggi dalle 12 alla Camera. Savona o Giorgetti all'Economia? Di Maio Lavoro, Salvini Interni(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 14:47:00 GMT)

Governo - Matteo Salvini su Facebook : "Savona all'Economia per il bene dell'Italia in Europa" : "Pare qualcuno - ha aggiunto - non voglia Savona ministro dell'Economia. Una personalità specchiata, riconosciuta, apprezzata che ha già fatto il ministro dell'Industria in passato, ha lavorato con ...

Salvini conferma nome Paolo Savona a Economia : ai tavoli europei non per sfasciare ma ricostruire : Matteo Salvini conferma che l'economista Paolo Savona è il ministro designato da Lega e M5S per l'Economia.

Governo - Salvini : 'Qualcuno non vuole Savona all'Economia - lui non sfascia ma rimette in moto' : 'Pare che qualcuno non voglia Savona ministro dell'Economia, uno apprezzato, che ha già fatto il ministro per l'industria, ha lavorato con imprese...

Bomba Savona sul nuovo governo Salvini : "Qualcuno non lo vuole" "Diktat Ue? Faremo il contrario" : "Con Paolo Savona, al cui cospetto io sono piccolo piccolo, avremo finalmente un ministro dell'Economia che va a difendere in Europa il diritto di tornare a crescere e contrattare da pari a pari con i partner europei". L'ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in diretta su Facebook Segui su affaritaliani.it

Salvini : Savona autorevole - sarebbe vanto per governo e Paese : Roma, 24 mag. , askanews, Matteo Salvini conferma che Paolo Savona è il candidato per fare il Ministro dell'Economia. Il leader della Lega lo ha detto in una diretta Facebook. 'Pare ha detto che qualcuno non voglia Paolo Savona al Mef. Se ha un senso il voto libero e sovrano dei cittadini italiani, …

Governo - Salvini : orgoglioso di Savona ministro economia per... : Il leader della Lega Matteo Salvini ha rivendicato la scelta di avere Paolo Savona, economista con posizioni euro scettiche non gradito al Quirinale, nel ruolo di ministro dell'economia del nascente Governo a guida M5s-Lega, per andare a ridiscutere in Europa i vincoli posti all'Italia.

Governo : Giuseppe Conte alla Camera per consultazioni. Di Maio : 'Su Savona d'accordo con Salvini : E tra i nodi principali sembra esserci quello del ministero dell'Economia che la Lega rivendica per PAOLO Savona. "Con Salvini e la Lega - ha detto in proposito questa mattina Luigi Di Maio - siamo ...

Governo Conte - Tesoro unico rebus : Di Maio e Salvini vogliono l'euroscettico Savona : Mattarella ha affidato l'incarico per la formazione del Governo a Giuseppe Conte, che ha accettato con riserva. I prossimi "step" prevedono...

Giuseppe Conte - l'apertura a Sergio Mattarella : pronto a rinunciare a Paolo Savona - una coltellata a Matteo Salvini : Il governo di Giuseppe Conte non è ancora nato, ma Matteo Salvini deve già incassare la prima 'coltellata'. Si sa, la partita dei ministri è ancora aperta. Uno dei principali nodi riguarda l'Economia, dove la Lega vuole Paolo Savona , il libero pensatore anti-euro. Nome al quale, però, Sergio Mattarella si oppone con tutte le sue forze. Una contrarietà che il capo dello Stato avrebbe ...

Governo - resta il rebus squadra. Salvini insiste su Savona - il piano B è Giorgetti : Il prof anti-euro al Tesoro non piace al Quirinale IL PUNTO Primo: farsi rispettare - di P.F. DE ROBERTIS

Salvini e Di Maio fanno muro : Savona al ministero del Tesoro Le frasi contro euro e Berlino che spaventano l’Europa : Già al governo con Ciampi, il docente candidato a diventare ministro dell’Economia piace a Salvini e Di Maio proprio per le sue posizioni contro la moneta unica, Berlino e le élite. Nel pomeriggio si è dimesso da un fondo inglese «per impegni pubblici»

Salvini : Savona all'Economia è una garanzia per gli italiani : Roma, 23 mag. , askanews, Paolo Savona resta il nome della Lega per il ministero dell'Economia. Lo ha detto Matteo Salvini lasciando Montecitorio. 'Savona ha l'onestà, la coerenza e la dignità per sottolineare quello che in Europa non funziona, mi sembra un titolo di merito non di ...

Salvini : Savona all'Economia è una garanzia per gli italiani : Roma, 23 mag. , askanews, - Paolo Savona resta il nome della Lega per il ministero dell'Economia. Lo ha detto Matteo Salvini lasciando Montecitorio. "Savona ha l'onestà, la coerenza e la dignità per sottolineare quello che in Europa non funziona, mi sembra un titolo di merito non di ...