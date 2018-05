Salvini non cede su Savona | l’irritazione di Mattarella | «Niente diktat al premier e al

Salvini ancora in campagna elettorale. Bruxelles : valuteremo il governo dai fatti non dalle parole : 'Valutiamo i governi sulla base di azioni non di parole'. Margaritis Schinas, portavoce del.a Commissione Ue, ha capito il gioco degli annunci e della rissa che è in atto in Italia e non si presta a ...

Salvini conferma nome Paolo Savona a Economia : ai tavoli europei non per sfasciare ma ricostruire : Matteo Salvini conferma che l'economista Paolo Savona è il ministro designato da Lega e M5S per l'Economia.

Governo - Salvini : 'Qualcuno non vuole Savona all'Economia - lui non sfascia ma rimette in moto' : 'Pare che qualcuno non voglia Savona ministro dell'Economia, uno apprezzato, che ha già fatto il ministro per l'industria, ha lavorato con imprese...

Bomba Savona sul nuovo governo Salvini : "Qualcuno non lo vuole" "Diktat Ue? Faremo il contrario" : "Con Paolo Savona, al cui cospetto io sono piccolo piccolo, avremo finalmente un ministro dell'Economia che va a difendere in Europa il diritto di tornare a crescere e contrattare da pari a pari con i partner europei". L'ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in diretta su Facebook Segui su affaritaliani.it

Salvini : governo di sorrisi - non blocco : 13.45 "Non può essere un governo dei blocchi, deve essere un governo del sorriso". Lo ha detto Salvini in diretta Facebook. "Chiaro ed evidente che la Lega è diversa dai M5S. Il mio obiettivo è fare con una forza politica diversa dalla nostra quello che non siamo riusciti a fare finora" in passato col centrodestra. "Penso che l'esperienza di governo della Lega potrà essere garanzia per milioni che non hanno votato Lega né M5S", ha aggiunto ...

Roberto Maroni : "Salvini non può fare il ministro e il segretario" : Il ruolo di ministro dell'Interno, che Matteo Salvini si appresta a ricoprire, è "incompatibile" con quello di segretario della Lega. Lo sottolinea il governatore della Lombardia, Roberto Maroni, in un'intervista a La Stampa, dove aggiunge: "Si rischia di creare dei problemi di cortocircuito e questa è una cosa che Matteo non aveva considerato". Maroni spiega che "il ruolo" di ministro dell'Interno "deve essere istituzionale e ...

Riforma Pensioni/ Fornero a DiMartedì : “Salvini non riuscirà ad abolire la mia riforma” (ultime notizie) : Riforma Pensioni, ultime notizie. La richiesta della Commissione Ue all'Italia. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 23 maggio(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 18:57:00 GMT)

Governo - Salvini : “Conte premier? Non sarà mero esecutore del contratto”. E rilancia Savona per l’Economia : Giuseppe Conte mero esecutore del contratto di Governo? “No e dovrà essere indipendente dalle decisioni prese da me e da Di Maio, ma ovviamente si parla di una maggioranza politica e quindi noi rispondiamo ai cittadini italiani”. Così Matteo Salvini delinea il perimetro di azione del premier incaricato Giuseppe Conte. Per il Governo M5S-Lega c’è un altro problema non da poco: i soli sei voti di maggioranza al Senato. ...

Salvini : sarà premier a fare squadra governo ma non accetto veti : Roma, 23 mag. , askanews, 'Lasciamo che il presidente incaricato faccia il suo lavoro, incontri altri oltre me, spero che metta su la squadra migliore, ma non ci possono essere veti'. Lo ha detto ...

Governo Lega-M5s - Mattarella convoca Conte alle 17.30/ Di Maio “per Salvini non vincolante Savona a Economia” : Nuovo Governo Lega-M5s, Mattarella convoca Conte al Quirinale per le 17.30: i dubbi su Paolo Savona e sul contratto del cambiamento. Salvini e Di Maio confermano il premier(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 16:25:00 GMT)

Governo : Di Maio - ticket Conte-Savona? Salvini non ha detto questo : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – ‘Non mi pare Salvini abbia detto questo”. Così il leader M5S Luigi Di Maio, lasciando la Camera, ai cronisti che gli chiedevano se il ticket Conte premier e Savona al ministero dell’Economia sia vincolante per il futuro Governo. L'articolo Governo: Di Maio, ticket Conte-Savona? Salvini non ha detto questo sembra essere il primo su SPORTFAIR.

