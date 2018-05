Salvini | no diktat ma suggerimenti

: E insiste su Savona all'Economia. "Noi andiamo a consigliare, suggerire e a mettere a disposizione con la massima umiltà. Non capisco l'eventuale motivo del no a una personalità come quella del ...

: Matteo, segretario della Lega, tornando alla Camera dei Deputati, dopo l’ingresso di Silvio Berlusconi – che sta partecipando alle Consultazioni del presidente incaricato Giuseppe Conte – minimizza sulla polemica che riguarderebbe l’irritazione del Colle in merito alle pressioni sui nomi dei ministri. In gioco il nome di Paoloall’Economia: “Macché, abbiamo idee. Gli italiani hanno ...

: Pd e Leu convintamente all’opposizione, FdI promette sostegno “selettivo” alle misure “sovraniste”. Il premier incaricato ha iniziato gli incontri con le forze politiche in vista della nascita del nuovo esecutivo in tarda mattinata. I colloqui chiave nel tardo pomeriggio coi due partiti dell’alleanza giallo-verde...

: 18.32 "Macché diktat! Sono solo dei". E' la risposta del leader della Lega,, alle preoccupazioni trapelate dalsulla procedura di scelta dei ministri. E insiste su Savona all'Economia. "Noi andiamo a consigliare, suggerire e a mettere a disposizione con la massima umiltà. Non capisco l'eventuale motivo del no a una personalità come quella del professor Savona", affermaarrivando alla Camera per le ...