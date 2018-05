Salvini | L' Europa ci chiede 10 miliardi di nuove tasse | diciamo no | sarà il governo

Salvini adesso sfida l'Europa : "I diktat? Faremo il contrario" : Nonostante le raccomandazioni di Sergio Mattarella a Giuseppe Conte - al quale ha chiesto un governo europeista - Matteo Salvini già sfida l'Europa.Lo fa ribadendo il nome di Paolo Savona, l'economista anti euro che Lega e M5S vorrebbero piazzare all'Economia. E lo fa con parole che lasciano poco margine alle interpretazioni: ""l'Europa consiglia, a volte minaccia, e ci dice: dovreste fare una manovra da 10 miliardi di euro di tasse. Ma stiamo ...

Governo - Matteo Salvini su Facebook : "Savona all'Economia per il bene dell'Italia in Europa" : "Pare qualcuno - ha aggiunto - non voglia Savona ministro dell'Economia. Una personalità specchiata, riconosciuta, apprezzata che ha già fatto il ministro dell'Industria in passato, ha lavorato con ...

Salvini e Di Maio fanno muro : Savona al ministero del Tesoro Le frasi contro euro e Berlino che spaventano l’Europa : Già al governo con Ciampi, il docente candidato a diventare ministro dell’Economia piace a Salvini e Di Maio proprio per le sue posizioni contro la moneta unica, Berlino e le élite. Nel pomeriggio si è dimesso da un fondo inglese «per impegni pubblici»

L'Europa critica il governo M5s-Lega - Salvini sbotta : “Basta invasioni - stiano sereni” : Mentre il “governo del cambiamento” di M5s e Lega è ancora in fase di sviluppo, dall'Europa...

Salvini all’Europa : “Basta invasioni di campo” : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – “Proseguono le invasioni di campo. Dopo francesi e tedeschi, oggi è il turno del ministro degli Esteri del Lussemburgo Jean Asselborn: ‘Spero che Mattarella non permetta al nuovo governo italiano di distruggere tutto il lavoro fatto negli ultimi anni in Europa’. Confermo: all’estero siano sereni, agli italiani ci pensiamo noi”. Lo scrive su Facebook Matteo Salvini, leader della ...

Salvini risponde all'Europa : "Basta invasioni di campo" : Si allunga l'elenco di Stati europei che non guarda positivamente ai passi in avanti verso la formazione di un governo in Italia. Prima Francia e Germania, ora anche il Lussemburgo. E questa volta a parlare è il ministro degli Esteri Jean Asselborn, con un commento che lascia pochi dubbi sul suo punto di vista."Spero che Mattarella non permetta al nuovo governo italiano di distruggere tutto il lavoro fatto negli ultimi anni in Europa", dice il ...

Di Maio : «Conte premier politico. L'Europa ci critica? Fateci iniziare». Salvini : «Rispetteremo vincoli» : Giuseppe Conte è il premier indicato dai leader di M5S e Lega Luigi Di Maio e Matteo Salvini al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. «Sarà un premier politico di...

Di Maio : «Conte premier politico. L'Europa ci critica? Fateci iniziare». Salvini : «Rispetteremo vincoli» : Giuseppe Conte è il premier indicato dai leader di M5S e Lega Luigi Di Maio e Matteo Salvini al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. «Sarà un premier politico di...

Di Maio : 'Conte premier politico. L'Europa ci critica? Fateci iniziare'. Salvini : 'Rispetteremo vincoli' : Puntiamo a far crescere l'economia italiana per ridurre il debito a fronte di politiche fallimentari', ha detto ancora Di Maio. 'Nel pieno rispetto delle prerogative del presidente della Repubblica ...

Matteo Salvini dopo l'incontro con Sergio Mattarella : 'Prima gli italiani - l'Europa non deve preoccuparsi' : Adesso partiamo, siamo vogliosi di far crescere l'economia del Paese. All'estero - ha aggiunto - non hanno nulla da temere perché l'Italia crescerà'. Dunque, dal cuore della politica italiana, dal ...

Di Maio : «Conte premier politico. L'Europa ci critica? Fateci iniziare». Salvini : «Rispetteremo vincoli» : E' Giuseppe Conte il premier indicato dai leader di 5 stelle e Lega Luigi Di Maio e Matteo Salvini al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. LEGGI ANCHE Chi è Conte,...

Governo - chiuso contratto Lega-M5s/ Ma Di Maio e Salvini fanno paura all’Europa… : Governo M5s-Lega, ultime notizie: stasera nuovo vertice con Luigi Di Maio e Matteo Salvini. "Accordo su Fornero, Ue e immigrazione". contratto di Governo terminato: si attende nome premier(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 23:19:00 GMT)

Pelonzi : per Salvini anche buche di Roma sono invenzione dell’Europa : Pelonzi: trattative con Di Maio offuscano la vista al capo-leghista Roma – Di seguito le parole espresse attraverso una nota da Antongiulio Pelonzi, capogruppo del PD capitolino. “Salvini non vede le buche di Roma. Per Salvini anche questa deve essere una invenzione dell’Europa. anche i costi sostenuti dai Romani per le riparazioni di sospensioni, cerchioni e gomme danneggiate, a causa delle strade disastrate della capitale non ...

Governo - Salvini contro l’Europa : “Più ci minacciano più ci danno forza. Prima gli italiani - o si cambia o si vota” : “Minacce, insulti e ricatti non ci spaventano, ci danno forza! Prima gli italiani, o si cambia o si vota”. Queste le parole con cui il leader della Lega Matteo Salvini accompagna un video di 13 minuti trasmesso in diretta facebook dopo l’incontro con Luigi Di Maio. “Se c’è un margine per trasformare in fatti i sogni e le speranze, allora si parte. Se non c’è margine, se non c’è accordo, l’unica parola ...