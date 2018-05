: Da Salvini 'nemico da distruggere' (2015) a Salvini soggetto con cui siglare il contratto di governo (2018). “Fate… - robertosaviano : Da Salvini 'nemico da distruggere' (2015) a Salvini soggetto con cui siglare il contratto di governo (2018). “Fate… - LegaSalvini : Governo, Salvini su Facebook: “Basta perdere tempo: in Italia e all’estero ci vogliono fermare. O si parte o si tor… - Linkiesta : Il governo giallo-verde non è ancora nato, ma Salvini e Di Maio hanno già mentito quattro volte -

"Non può essere undei blocchi, deve essere undel sorriso". Lo ha dettoin diretta Facebook. "Chiaro ed evidente che la Lega è diversa dai M5S. Il mio obiettivo è fare con una forza politica diversa dalla nostra quello che non siamo riusciti a fare finora" in passato col centrodestra. "Penso che l'esperienza didella Lega potrà essere garanzia per milioni che non hanno votato Lega né M5S", ha aggiunto. Infine:la Ue consiglia, meglio minaccia, parlando di manovra da 10mld.Intendo fare l'opposto(Di giovedì 24 maggio 2018)