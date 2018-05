Salvini | Conte propone ministri | governo rappresenti il meglio

Colle : no diktat su ministri. Salvini e di Maio : scelta squadra spetta a Conte : Reduci dall’incontro con il premier incaricato, i leader di Lega e M5S smorzano le polemiche: dei ministri si occupano Conte e il Colle. Pd e Leu saranno all’opposizione, così come FI. FdI promette sostegno “selettivo” alle misure “sovraniste”. In serata Conte avrà anche un colloquio con alcuni rappresentanti delle vittime delle banche. Attacco di Salvini alla Ue sulla manovra...