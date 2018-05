Salvini cerca di rimediare con Berlusconi e Meloni

Di Maio : “Ho visto Salvini - stiamo cercando di fare il governo. Polemiche su Conte? Non sanno più cosa inventarsi” : Mentre Sergio Mattarella si è preso un giorno (almeno) per riflettere sulla nomina a presidente del Consiglio di Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono incontrati per parlare della formazione dell’esecutivo. Ovvero sono andati avanti sulle discussioni che riguardano la squadra dei ministri. A confermarlo è stato lo stesso capo politico dei 5 stelle: “Ci siamo visti, stiamo cercando di fare un governo“, ha detto ...

Governo : Di Maio - visto Salvini - stiamo cercando di fare esecutivo : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – “Ho visto Salvini, stiamo cercando di fare un Governo”. Così, arrivando a Montecitorio, Luigi Di Maio risponde a chi gli domanda se abbia visto il leader della Lega. L'articolo Governo: Di Maio, visto Salvini, stiamo cercando di fare esecutivo sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo M5S-Lega : Di Maio e Salvini vanno alla ricerca del Premier [LIVE] : Dopo l'annuncio della fine del tavolo tecnico tra M5S e Lega, la sensazione era che il Governo del cambiamento fosse vicino a prendere vita. Nella giornata di ieri, a partire dalle 9 fino alle 13:30, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono riuniti alla Camera per provare a sciogliere gli ultimi nodi, dando il via all'esecutivo tra grillini e leghisti. Tra i principali problemi da risolvere resta quello del Premier che dovrà sedersi a Palazzo ...

Chi è il premier-robot (con queste 5 caratteristiche) cercato da Di Maio e Salvini : Altro che premier terzo. Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono alla ricerca di un premier-robot. Da teleguidare nell’intricato labirinto tracciato dal nascente contratto di governo, nel quale sono contenute le audaci riforme giallo-verdi. Qualcuno come Sam, l’umanoide che punta a candidarsi alle prossime elezioni politiche in Nuova Zelanda del 2020. O al limite come Ai, che il mese scorso si è candidato a sindaco nella città di ...

«Alto rischio politico - bassa resa». Governo - Salvini cerca la via d’uscita : E la «battuta» di Giorgetti dà il senso della giornata: accordo? Sì, per il voto. Alcuni nel Carroccio chiedono a Salvini di fare un nuovo tentativo per coinvolgere Fratelli d’Italia

Salvini torna a dubitare : il leader della Lega mette in conto il fallimento del dialogo con Di Maio e cerca l'exit strategy : Al Colle Matteo Salvini ci è salito senza nomi per la premiership. Nel suo colloquio con Sergio Mattarella, il leader della Lega non ha portato candidati per il ruolo di capo del governo con il M5s. Perché i problemi di questa nuova avventura intrapresa con il M5s dal 5 marzo, stanno a monte. Ci sono le differenze sul programma: "Il governo nasce per fare le cose: o si comincia o ci salutiamo". E ci sono soprattutto quei "vincoli ...

Governo - Salvini : 'Entro stasera chiamata a Colle'. Si cerca premier terzo. Intesa su pensioni : Prosegue la trattativa tra M5s e Lega sul contratto di Governo. Nel pomeriggio nuovo incontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio e in serata dovrebbe essere pronta la seconda bozza sul programma. E' ...

M5S-Lega alla ricerca del premier è il giorno del vertice tra Di Maio e Salvini : ... Luigi Di Maio Matteo Salvini © Riproduzione riservata 11 maggio 2018 Articoli Correlati precedente successivo Il Colle fissa paletti su Europa ed economia

M5S-Lega alla ricerca del premier è il giorno del vertice segreto tra Di Maio e Salvini : ROMA - Tre giorni per arrivare a un compromesso. Per mettere un punto alla trattativa. Per far nascere il governo a trazione Lega-Movimento Cinque Stelle. Salvini e Di Maio trattano, su tutto: dai ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini alla ricerca di un premier terzo. In forte ribasso l'ipotesi di una staffetta : Quasi due ore di incontro di buon mattino. Poi il comunicato: "Passi avanti, sia su premier sia su programma". Matteo Salvini e Luigi Di Maio offrono al Quirinale il passo concreto che il Colle si aspettava per dare ulteriore tempo all'intesa. Entrambi sono convinti che nel giro di qualche mossa si arriverà a dama. Per questo hanno fissato a domenica la chiusura della partita, con l'obiettivo di presentarsi da Sergio Mattarella ...

Di Maio-Salvini - vertice e attesa per accordo Berlusconi/ Verso Governo M5s-Lega : si cerca nome premier terzo : Governo, Di Maio e Salvini: vertice e attesa per l'accordo con Berlusconi. Ultime notizie, Romani (Forza Italia) "forse vale la pena un esecutivo Lega-M5s": chieste 24ore a Mattarella(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 18:27:00 GMT)

Salvini : qualcuno al Colle cerca il Pd? : 17.05 "Non vorrei che qualcuno, dalle parti del Quirinale, voglia riportare al governo quelli del Pd". Così il leader della Lega,Salvini,in diretta Facebook, sottolineando: "Io mi aspetto un incarico nelle prossime ore, ma se così non fosse allora per serietà, meglio tornare dai cittadini". Poi afferma: "I Cinque Stelle sono un po' ballerini", al prossimo voto "sarà un referendum, o noi o loro". E se si va al voto "sono convinto, vinciamo da ...

Salvini : qualcuno al Colle cerca il Pd? : 17.05 "Non vorrei che qualcuno, dalle parti del Quirinale, voglia riportare al governo quelli del Pd". Così il leader della Lega,Salvini,in diretta Facebook, sottolineando: "Io mi aspetto un incarico nelle prossime ore, ma se così non fosse allora per serietà, meglio tornare dai cittadini". Poi afferma: "I Cinque Stelle sono un po' ballerini", al prossimo voto "sarà un referendum, o noi o loro". E se si va al voto "sono convinto, vinciamo da ...

Salvini : pronto a governo centrodestraIl Colle ci faccia cercare maggioranza : Le delegazioni di M5s e centrodestra hanno incontrato Mattarella ma la situazione non si sblocca: pentastellati pronti a governare con Salvini, centrodestra avanti unito.