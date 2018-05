Salvini adesso sfida l' Europa | I diktat? Faremo il contrario

Adesso Salvini avverte Di Maio ?"Governo forte oppure si vota" : "A Bruxelles qualcuno minaccia, qualcuno ricatta, qualcuno manda messaggi indegni di un momento democratico e quindi o nasce un governo forte o, se come è possibile perchè siamo due forze diverse rimangono delle distanze su diversi temi, responsabilmente l'unica soluzione è restituire la parola agli italiani". Nel giorno dello scontro con la Commissione europea che per voce del vice presidente Valdis Dombrovskis ha chiesto all'Italia di ...

Di Maio al Colle : “Chiediamo altro tempo - per ora nessun nome”. Adesso tocca a Salvini : L’accordo per il premier è vicino ma ancora non c’è. Luigi Di Maio lo conferma dopo l’incontro con il capo dello Stato, Sergio Mattarella, al Quirinale. «Chiediamo qualche altro giorno di tempo per mettere a punto il contratto di governo. Sarà sul modello tedesco e verrà sottoposto agli iscritti» spiega. Ma Di Maio dice di non aver portato alcun n...

Roberto Maroni - clamoroso schiaffo a Salvini : 'Adesso avanti con Gentiloni' : 'La formula più semplice in questo momento sarebbe riaffidare un mandato di pochi mesi a Gentiloni '. Chi parla non è un piddino reduce dalla surreale direzione nazionale del partito, ma Roberto ...

Adesso Salvini punta al preincarico "Al governo con il M5s - mai con il Pd" : No a un governo istituzionale. Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, arrivando alla festa del partito a Grumello del Monte, sottolineando di voler lottare fino all'ultimo per dare un governo al Paese. "Il governo istituzionale Segui su affaritaliani.it

Adesso Salvini vuole il preincarico : 'Governo con M5s o elezioni. Mai col Pd' : Il leader della Lega ancora crede di dare un esecutivo agli italiani: ci proverò fino all'ultimo, ma partendo dal centrodestra'. Presto le decisioni di Mattarella che preferirebbe un esecutivo di ...

Di Maio adesso si appella a Salvini : 'Chiediamo il voto a giugno' : 'Tutti parlano di inserire un ballottaggio nella legge elettorale, ma il ballottaggio sono le prossime elezioni. Quindi, oggi dico a Salvini chiediamo insieme a di andare a votare e facciamo il ...

E adesso - dopo il voto in Molise? Più difficile lo strappo Salvini-Berlusconi : Il voto è forse un altro ostacolo sulla strada del governo nazionale. Forza Italia va ancora giù, ma resta davanti alla Lega: non era scontato

Salvini : adesso mani libere per il governo con Di Maio : Le pratiche di divorzio sono cominciate. Ma Matteo Salvini non vuole essere lui quello che rompe il sodalizio con Berlusconi, non intende finire 'massacrato' e bollato come 'il traditore'. 'Chi sta ...

Brunetta - delirio continuo. Adesso dà ordini a Salvini : 'Rimangiatelo!'. Da ridere : 'La dichiarazione di Luigi Di Maio è falsa, sia in punta di diritto che dal punto di vista politico. È la legge a prevedere le coalizioni. Nel caso del centrodestra, l'alleanza ha vinto più di 170 ...

Di Maio e Salvini volano nei sondaggi : i loro partiti adesso sommati arrivano al 55% : Lo stallo delle settimane post voto sembrano rafforzare i partiti vincitori, a discapito dei partiti che hanno raccolto meno preferenze. Secondo un sondaggio Ixé per Huffington Post Italia "il 4 marzo Lega e M5S sommati arrivavano al 50%, oggi sono al 55%; PD e Forza Italia insieme raggiungevano il 32,7% oggi non arrivano al 29%". Ma sale anche la fiducia verso i leader dei partiti più premiati durante l'ultima ...

E adesso il Salvini anti-Nato rischia di giocarsi l'incarico : L'alternativa Casellati. Ma il Colle studia un colpo d'ala 'creativo' L'ultimatum sta per scadere, tra domani e giovedì il Capo dello Stato farà la sua scelta. Dopo 44 giorni di attesa l'Italia ...

Matteo Salvini - il sondaggio che lo spinge al voto : Lega al 23%. A Berlusconi e Di Maio : 'Adesso piantatela' : La linea Salviniana non cambia: 'Se Berlusconi e M5S continuano a dirsi "malavitoso" o "antidemocratico", gli italiani si stufano, io mi stufo e si torna a votare' detta a Radio Anch'io. E poi: '...