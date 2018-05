Salute | le arti marziali al servizio dei bimbi oncologici

Germi - le otto parti del corpo che non dobbiamo toccare con le mani : i rischi per la Salute : Non siamo mai abbastanza consapevoli di quante volte con le mani mettiamo a rischio la nostra salute. Secondo il microbiologo Matthew Lee farebbe meglio a smettere di toccarci, anzi come ha detto in un'intervista al Reader's digest sarebbe meglio evitare il contatto con almeno otto parti del nostro

Salute - retina artificiale e dimissioni in 24h : intervento a Milano : In soli 24 ore è possibile mettere effettuare un impianto di retina artificiale e di essere dimessi dall’ospedale. All’Ospedale San Paolo (ASST Santi Paolo e Carlo) di Milano e’ stata nuovamente utilizzata la tecnica chirurgica per l’impianto di retina artificiale Argus II su un paziente totalmente cieco: un’operazione in anestesia generale che dura da un’ora e mezza alle 2 ore ed il giorno successivo il ...

Salute : il rischio di morte per emorragia aumenta se si ha un particolare gruppo sanguigno : Un team di ricercatori del Tokyo Medical and Dental University Hospital ha analizzato i dati di 901 pazienti giunti nei pronto soccorso del Giappone tra il 2013 e il 2016 e ricoverati in terapia intensiva, scoprendo che il tasso di mortalità per emorragia tra chi aveva il gruppo “0” era del 28% più alto rispetto ad altri gruppi sanguigni.-- “L’emorragia è la principale causa di decesso nei pazienti con una trauma grave, ma gli studi ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Spal in Salute : partita difficilissima» : FIRENZE - Missione settima vittoria di fila per la Fiorentina che domani incrocia la Spal al Franchi. Così Stefano Pioli: "Se sogno di andare in Europa? Io penso alla prossima partita. Pensate alle ...

Smog : anche una breve esposizione al particolato mette a rischio la Salute dei bimbi : Lo Smog è estremamente dannoso per i più piccoli. anche il più breve aumento di presenza di particolato (Pm 2,5) nell’atmosfera, cioè delle particelle responsabili dell’inquinamento, grandi circa il 3% del diametro di un capello, è associato allo sviluppo di infezioni respiratorie acute nei bambini piccoli, secondo una nuova ricerca condotta da un team Usa dell’Intermountain Healthcare Medical Center, della Brigham Young ...