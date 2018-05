Salute | i bambini italiani tra i più obesi d’Europa

Salute - la dieta mediterranea personalizzata nei bambini : Napoli, , askanews, - Italia e Israele insieme per analizzare la dieta mediterranea personalizzata nei bambini. E' questo l'obiettivo dello studio Caprii , Children Alimentary Research Italy Israel, , ...

Salute - ENEA destina 5 per mille a robotica per bambini affetti da autismo : Teleborsa, - ENEA ha scelto di destinare il 5 per mille delle dichiarazioni dei redditi di quest'anno allo sviluppo dell'intelligenza artificiale del robot NAO, un piccolo umanoide alto 60 cm che sarà ...

Salute : ecco il rimedio più efficace per la tosse dei bambini : La tosse è uno degli incubi di molti bambini e dei loro genitori e molti sono gli escamotage per farla passare, dagli sciroppi ai rimedi della nonna. Uno dei più noti e diffusi è il miele, che sembra ridurre la tosse più di quanto riescono a fare un placebo o il salbutamolo (farmaco usato per l’asma). Lo spiega la scheda pubblicata sul sito dottoremaeveroche della Federazione degli ordini dei medici. Il dato di partenza è che la tosse, ...

Salute - Bambino Gesù : nasce il registro europeo del fegato grasso dei bambini : È stato creato il registro pediatrico europeo per il fegato grasso, una patologia che colpisce tra il 5 e il 15% della popolazione pediatrica generale. Al Bambino Gesù ne è stato affidato il coordinamento. L’incarico è stato assegnato sabato scorso a Parigi nel corso del congresso annuale dell’European Association fo the Study of the Liver (EASL). «La creazione di un registro pediatrico europeo sul fegato grasso sottolinea l’interesse che c’è ...

Salute : l’asma nei bambini “spia” di malattie cardiovascolari : L’asma da bambini sarebbe un fattore di rischio di malattie cardiovascolari in età adulta. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato su ‘Hypertension‘”, la rivista dell’American Heart Association. I ricercatori della Scuola di sanità pubblica e medicina tropicale della Tulane University di New Orleans, hanno studiato 1.746 persone, di età compresa tra 20 e 51, per un lasso di tempo medio di 11 anni per ...

Lions Club e Scuola Primaria Luino-Creva insieme per la Salute dei bambini : ... che fa parte del Lions Clubs International , una tra le più importanti associazioni umanitarie al mondo, ndr, compie per il bene del territorio, in questo caso dei piccoli bambini.

L'influenza della medicalizzazione del parto sulla Salute dei bambini - secondo la scienza : Uno studio ha rilevato dei legami tra interventi medici usati durante il parto, come il cesareo e induzione e malattie a lungo termine dei bambini. interventi e salute dei bambini: uno studio I ...

Salute : dentisti Andi - spaventa +10% di carie nei bambini : La carie torna a mettere in pericolo il sorriso dei più piccoli. “Da studi e rivelazioni effettuate da soggetti internazionali negli ultimi anni la carie è in aumento: si stima fino al 10%“. Lo afferma all’Adnkronos Salute Mauro Rocchetti, vice presidente vicario Andi (Associazione nazionale sentisti italiani), intervenuto oggi all’Enpam a Roma all’evento dedicato alla Giornata mondiale della Salute ...