Salute | all’Ismett di Palermo il decimo bimbo trapiantato di fegato da donatore vivente

(Di giovedì 24 maggio 2018) Sono già dieci i bambini trapiantati didapresso l’Irccs Ismett di. Lo rende noto lo stesso Istituto per i trapianti. “Un piccolo traguardo raggiunto dal centro palermitano in appena 12 mesi che pone l’Istituto fra le strutture più attive in Europa per questo genere di interventi. In tutti i centri italiani vengono realizzati circa 15 trapianti all’anno. In tutta Europa, solo sei centri eseguono in media 10 o più trapianti pediatrici didain un anno“, si legge in una nota. Ilbambinodidain Ismett ha lasciato proprio oggi l’ospedale. Si tratta di un bambino di 9 mesi, di appena 6 kg, della Romania. A donargli parte dello zio. Il bambino era affetto fin dalla nascita da un’atresia delle vie biliari, una patologia che causa l’ostruzione dei dotti biliari e che conduce – in poco tempo ...