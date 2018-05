Salute | a Ismett Palermo il decimo bimbo trapiantato di fegato da donatore vivente 2

Salute : all’Ismett di Palermo il decimo bimbo trapiantato di fegato da donatore vivente : Sono già dieci i bambini trapiantati di fegato da donatore vivente presso l’Irccs Ismett di Palermo. Lo rende noto lo stesso Istituto per i trapianti. “Un piccolo traguardo raggiunto dal centro palermitano in appena 12 mesi che pone l’Istituto fra le strutture più attive in Europa per questo genere di interventi. In tutti i centri italiani vengono realizzati circa 15 trapianti all’anno. In tutta Europa, solo sei centri eseguono in media 10 ...