Salah e il ramadan di Champions League

Salah continua il Ramadan : giocherà la finale di Champions a digiuno! : Mohamed Salah ha deciso di proseguire il Ramadan nonostante la finale di Champions League incomba: Klopp un po’ preoccupato… Mohamed Salah non interromperà il Ramadan, iniziato lo scorso 16 maggio, per la finale di Champions League. Il fuoriclasse del Liverpool giocherà a digiuno la sfida contro il Real Madrid in programma questo sabato a Kiev. Secondo la fede musulmana durante il Ramadan i fedeli possono mangiare solo dopo il ...

Liverpool - Salah non salterà il Ramadan ma promette una grande finale : ... stella del Liverpool di fede musulmana, che dal 16 maggio sta osservando la pratica di astensione da cibo, alcol e sesso durante il giorno, prevista dalla più importante ricorrenza del mondo ...

Champions League - dubbio Salah : giocherà la finale durante il Ramadan : Un dettaglio preoccupa i tifosi del Liverpool in vista della finale. La partita si disputerà il 26 maggio, nel pieno del Ramadan , la festività musulmana comincerà il 15 maggio e terminerà il 14 ...

Finale Champions - allarme Liverpool : Salah e Mané alle prese con il Ramadan : La finalissima di Champions League arriva nel bel mezzo del mese di Ramadan, che quest’anno parte dal 15 maggio per terminare il 14 giugno. Un bel problema per Klopp e per il Liverppol: il quale dovrà preparare il match contro la squadra di Zidane con la consapevolezza che Salah e Manè non potranno bere e mangiare fino al tramonto. Un gran bel fastidio per i Reds a meno che i due decidano di non rispettare il “divieto”. L'articolo ...

Salah-mania - l'attaccante 'diventa' una Lampada per il Ramadan - : Ma non è tutto: il mondo musulmano ha infatti pensato di trasformare Salah in una Lampada per il Ramadan, la manifestazione religiosa più importante che inizierà il 15 maggio e terminerà il 14 giugno.