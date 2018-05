Salah continua il Ramadan | giocherà la finale di Champions a digiuno!

sportfair

(Di giovedì 24 maggio 2018) Mohamedha deciso di proseguire ilnonostante ladiLeague incomba: Klopp un po’ preoccupato… Mohamednon interromperà il, iniziato lo scorso 16 maggio, per ladiLeague. Il fuoriclasse del Liverpoola digiuno la sfida contro il Real Madrid in programma questo sabato a Kiev. Secondo la fede musulmana durante ili fedeli possono mangiare solo dopo il tramonto, ma il romanista a quel punto sarà già in campo. Stando a quanto riporta il quotidiano egiziano Al Masry al Youm, che cita fonti vicine al giocatore,ha già assicurato che non farà strappi alla regola nemmeno per la partita della vita. Le stesse fonti sottolineano che il digiuno “non influenzerà” il suo rendimento in campo, nonostante il parere contrario di alcuni nutrizionisti che non escludono un calo delle prestazioni ...