Rugby – Colpo di mercato per il Benetton | in arrivo il pilone Derrick Appiah

(Di giovedì 24 maggio 2018)è lieto di annunciare il secondo rinforzo in vista della prossima stagione sportiva, si tratta delmodeneseClasse 1994, 118 kg x 185 cm, comincia a giocare nel Modena Juniorclub in cui trascorre tre stagioni, prima di essere selezionato dall’Accademia di Parma dove rimane sino a 16 anni. Successivamente passa per due stagioni, dal 2013 al 2015, al Moglianocollezionando le prime presenze in Eccellenza e in Challenge Cup, oltre che fare stabilmente parte dell’Italia U20 disputando Sei Nazioni e Mondiale di categoria. Occasioni nelle qualisi mette in mostra attraendo l’interesse dei Worcester Warriors che decidono così di portarlo in Inghilterra. Nelle due stagioni trascorse con i guerrieridisputa sia la Challenge Cup che la Anglo-Welsh Cup e tramite le dual registration fa prima il suo esordio in Championship con la ...