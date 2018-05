meteoweb.eu

: 'Rotte libere' da 9mila metri nei cieli italiani : - sherlock5stelle : 'Rotte libere' da 9mila metri nei cieli italiani : - Le_Valentinois7 : New post: ''Rotte libere' da 9mila metri nei cieli italiani ' - giutul : RT @notiveri: Ecco il #FreeRoute di #Enav: rotte libere sopra i novemila metri: L'innovativa procedura permette alle #compagnie aeree di vo… -

(Di giovedì 24 maggio 2018) Roma, 24 mag. (AdnKronos) – ‘Rotte libere’ sopra i 9.000. Da oggi tutti i velivoli che attraversano inazionali potranno pianificare un percorso diretto da un punto di ingresso a un punto d’uscita dello spazio aereo italiano senza far più riferimento al network di rotte anche al di sotto degli 11.000fino ai 9.000. Ad annunciarlo è l’Enav, la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia. Questa innovativa procedura, denominata Free Route, permette, sottolinea l’Enav, alle compagnie aeree di volare la rotta ideale senza alcun vincolo di traiettoria, con conseguenti benefici in termini di efficienza del volo, riduzione del consumo di carburante e quindi minori emissioni nocive nell’ambiente. Il Free Route è una procedura prevista dai regolamenti comunitari del Single European Sky a cui tutti i Paesi europei ...