Ronaldinho come Pupo : il tridente del Gaucho - che si sposa con due donne! : Il ' Gaucho ' che vinse il Pallone d'Oro nel 2005 , giocava nel Barcellona e faceva cose divine nell'attesa di veder crescere sotto la sua ala Leo Messi, e campione del mondo nel 2002, sarebbe pronto a ...

Messi come Ronaldinho : l'argentino trascina il Barcellona con una tripletta - 3-1 al Leganes : Cronaca Primo tempo subito di marca Barcellona, anche se la prima vera occasione arriva al 16' con il destro di Coutinho deviato in angolo da Cuéllar. Ci prova anche Suárez con un colpo di testa in ...