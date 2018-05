Roma | Un’occasione da non lasciarsi sfuggire

romadailynews

(Di giovedì 24 maggio 2018)– La stagione appena passata è stata sicuramente la migliore dell’era americana, la tappa conclusiva di un importante processo di crescita. Ma non basta. Ogni processo di crescita rimane fine a se stesso se non si pone come l’obiettivo finale quello con la ‘o’ maiuscola. Ciò che, piaccia o non piaccia, è il vero spartiacque tra le grandi squadre e tutte le altre: vincere. La base è ormai solida. Nonostante gli errori commessi, in parte fisiologici, James Pallotta ha fornito a questa squadra solide fondamenta sulle quali provare a costruire finalmente un ciclo vincente. Le difficoltà non sono mancate. Un po’ per la mancanza di esperienza nel ‘particolarissimo’ mondo del calcio italiano. E un po’ per ‘problematiche ambientali’ tipiche della difficilissima piazzana enista. La strada non è stata fin qui facile ...