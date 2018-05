Roma | trovato morto Pietro Aloise scomparso da 4 giorni Ultime notizie | investito da

Trovato morto a Roma il 69enne di Morano scomparso quattro giorni fa : CATANZARO - E' stato Trovato morto a Roma Pietro Aloise, il sessantanovenne di Morano Calabro di cui non si avevano più notizie da quattro giorni. L'uomo, che probabilmente è stato investito da un'...

Costarica - trovato morto Romano sparito : 20.24 E' stato ritrovato morto Stefano Calandrelli, l'italiano 51enne residente da 24 anni a San José in Costarica, scomparso nella regione da una settimana. Il suo corpo è stato trovato dalla polizia locale sotto il ponte del fiume Sucio, sull'autostrada Braulio Carrillo (San José-Limon). Probabilmente è stato ucciso da malviventi che lo hanno sequestrato e rapinato. Per la sua scomparsa sono stati arrestati 3 uomini e due donne, trovati in ...

Costarica. Trovato il corpo del Romano scomparso : Costarica. Trovato il corpo del romano scomparso – Arrestati tre uomini e due donne – Il romano Stefano Calandrelli, scomparso da una settimana in Costarica, è morto. Il corpo è stato Trovato dalla polizia locale, secondo quanto riferisce il quotidiano locale La Nacion, sotto il ponte del fiume Sucio, sull’autostrada Braulio Carrillo (San José – Limón). Probabilmente è stato ucciso da malviventi che lo hanno sequestrato e ...

Fognini : 'Finalmente ho trovato il feeling con il pubblico di Roma' : Un mercoledì da leone. Fabio Fognini è soddisfatto per la vittoria su Dominic Thiem al Centrale del Foro Italico . L'azzurro n. 21 al mondo si è imposto 6-4, 6-1, 6-3 sull'austriaco n. 8 nel ranking, infiammando il pubblico degli Internazionali. In conferenza stampa il tennista sanremese ha raccontato le sue emozioni per il successo ...

Giovane trovato morto vicino a Roma - fermato il suocero : ucciso per un debito di poche decine di euro : Giovane trovato morto vicino a Roma, fermato il suocero: ucciso per un debito di poche decine di euro Giovane trovato morto vicino a Roma, fermato il suocero: ucciso per un debito di poche decine di euro Continua a leggere L'articolo Giovane trovato morto vicino a Roma, fermato il suocero: ucciso per un debito di poche decine di euro proviene da NewsGo.

Roma - 25enne trovato morto a Castel Madama : fermato il suocero/ Ucciso per debito di pochi euro : 25enne trovato morto a Roma nelle campagne di Castel Madama: ultime notizie, mistero nella Capitale. Ucciso a colpi di fucile, suocero fermato confessa l'omicidio.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 08:44:00 GMT)

Giovane trovato morto vicino a Roma - fermato il suocero : Il Giovane si chiamava Alberto Delfini . Sequestrata di carabinieri l'arma utilizzata per il delitto. Si tratta di un fucile semiautomatico risultato rubato. A quanto ricostruito il 25enne, compagno ...

Roma - 25enne trovato morto con ferita d’arma da fuoco. Fermato il suocero : ha confessato : Lo hanno trovato senza vita in un’area di campagna alle porte di Roma Alberto Delfini, 25enne di Castel Madama. Al collo, una ferita d’arma da fuoco che ha subito fatto scattare le indagini per omicidio. Dopo aver ascoltato diverse persone, i carabinieri della compagnia di Tivoli hanno Fermato il suocero e sequestrato l’arma del delitto. Dalle indagini risulta che il 45enne ha ucciso il giovane con un colpo di fucile durante ...

Giovane trovato morto vicino a Roma : ha una ferita d'arma da fuoco sul collo : Il corpo è stato scoperto in un'area di campagna a Castel Madama: si tratta del 25enne Alberto Delfini

