Roma | Tremila euro con ‘truffa specchietto’ | arrestati

(Di giovedì 24 maggio 2018)– Tre persone sono state arrestate dai Carabinieri della StazioneSan Pietro con l’accusa di tentata estorsione aggravata in concorso. Sono due uomini, di 34 e 35 anni, e una donna di 35. Tutti italiani e già noti alle forze dell’ordine anche per reati specifici. Lo scorso 17 maggio la vittima prescelta, un 63enne italiano, era stata fatta bersaglio della classica truffa dello specchietto. Gli hanno fatto credere di aver danneggiato un prezioso orologio, da loro indossato, con lo specchietto dell’auto. E si sono fatti consegnare, in più tranche, 3.000per il danno subito. Nella medesima giornata lo stesso era rimasto vittima di un’altra truffa. A bordo della propria autovettura, gli avevano fatto credere di aver danneggiato lo specchietto di un’autovettura mentre viaggiava sulla Via Casilina. Qualche giorno dopo, spacciandosi come ...