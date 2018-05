Roma ritrova l' erba e il top dell' equitazione

Roma : Ritrovata 92enne che non era rientrata in casa : Roma – Una donna di 92 anni ieri, dopo essere uscita di casa, ha fatto perdere le proprie tracce. Intorno a mezzogiorno, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Fidene Serpentara sono stati avvicinati da un uomo. Che ha indicato loro la presenza di una anziana signora, in evidente stato confusionale. I poliziotti a quel punto si sono avvicinati a lei. E dialogando con la stessa, sono riusciti dopo qualche tentativo, a risalire ...

Roma - ritrovata a Termini la 15enne della Laurentina - su un biglietto aveva scritto : 'Scusatemi per tutto - vi amo' : ritrovata alla stazione Termini: Diletta Ricapito, 15 anni, Romana, era sparita ieri. Il suo cellulare è restato staccato dalle 16, orario in cui è stata vista per l'ultima volta. Studentessa al primo ...

Di Francesco : “la Roma ha ritrovato grande spirito appartenenza” : “Cosa lascia questa avventura in Champions alla Roma? Un grande senso di appartenenza”. Sono le considerazioni dell’allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, sul percorso dei giallorossi in Europa e sulle indicazioni che ne sono derivate per la crescita futura della squadra. “La cosa più bella della partita col Liverpool, al di là del desiderio, dove ci è mancata ancora qualcosina per credere ancora di più nella ...

Roma : potrebbe trattarsi di omicidio ritrovamento corpo Aniene : Roma: il ritrovamento avvenuto il 26 aprile alle ore 11 Roma – potrebbe esser stato omicidio, quindi non un semplice incidente, l’episodio che ha coinvolto il renvenimento di un corpo esanime nelle acque del fiume Aniene. C’è molto di più dietro al ritrovamento del cadavere del 22enne romeno, avvenuto il 26 aprile alle 11 nelle acque dell’Aniene sotto al Ponte delle Valli. Sul posto, il giorno del ritrovamento del corpo, ...

“Un messaggio sul cadavere”. Giallo a Roma : il ritrovamento del corpo di un 23enne senza vita - poi la scoperta di una scritta choc col rossetto che solleva mille interrogativi. Succede in uno dei quartieri più in della capitale : Un Giallo che sta tenendo impegnati gli investigatori e che ha subito attirato le attenzioni della stampa locale quello andato in scena in queste ore a Roma, dopo il ritrovamento del corpo senza vita di un giovane. Lui, G. D. V. P. di 23 anni, è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione in via di Villa Grazioli, ai Parioli, quartiere tra i più benestanti della capitale. A scoprire quanto era accaduto la madre, che ...

Roma : Ritrovato mezzo Ama rubato : Roma – E’ stato Ritrovato questa mattina a Roma , intorno alle 7. Si tratta del mezzo dell’Ama, un Piaggio Porter, il cui furto in zona Terme di Caracalla nelle scorse ore aveva fatto scattare anche l’allerta terrorismo. Il mezzo e’ stato Ritrovato, con un vetro rotto, dai Carabinieri di Porta Portese e dagli investigatori di via In Selci, in via Prati dei Papa. Tra viale Marconi e via Oderisi da Gubbio. Indagini in ...

Roma - Monchi : 'Eravamo morti e poi abbiamo ritrovato vita' : Così Monchi, ds della Roma, a Premium sport, dopo il ko della Roma a Liverpool. 'C'è da dire che i nostri giocatori hanno già rimontato e sono preparati per questo tipo di imprese - prosegue -. ...

Roma : Ritrovato il cadavere di una 49enne : Roma – Identificato il corpo della donna Ritrovato carbonizzato questa mattina nel Parco di Tre Fontane all’Eur. Si chiamava Maria Cristina Olivi, 49 anni, italiana. La donna, incensurata, abitava non lontano dal parco e lavorarava in una lavanderia della zona di San Paolo. Le indagini sono per omicidio ma al momento restano aperte a 360 gradi. Gli investigatori della Squadra Mobile non tralasciano alcuna ipotesi. Elementi utili ...

Roma - ritrovata rarissima mappa del 1730 : era in vendita online - : Sparita dall'Archivio di Stato prima del 2010, il pezzo era esposto sul sito internet di una nota galleria d'arte della capitale. Ignaro del furto l'antiquario Romano che l'aveva acquistata da una ...

La Roma ritrova Salah : Liverpool avversario abbordabile verso la finale : La Roma si giocherà un'intera stagione contro il Liverpool del grande ex Mohamed Salah , che sta facendo le fortune dei Reds e piangere i giallorossi che si sono privati dell'egiziano, in estate, per ...

Champions - la Roma ritrova il Liverpool (e l’ex Salah) Reds : attacco super - difesa no : I giallorossi contro la storia e contro l’ex Salah: soltanto una volta hanno battuto i Reds su cinque confronti, nell’altra semifinale il Real Madrid ritrova il Bayern Monaco

Furto in Chiesa Nuova a Roma - ritrovato e riconsegnato il quadro LE FOTO : ritrovato dai carabinieri il quadro rubato nei giorni scorsi nella Chiesa Nuova, nel centro storico di Roma, e denunciato un restauratore. I Carabinieri della stazione San Pietro, in collaborazione ...

Roma - ritrovato quadro rubato in Chiesa Nuova : denunciato restauratore : Roma, ritrovato quadro rubato in Chiesa Nuova: denunciato restauratore "Sacro cuore di Gesù", questo il nome del dipinto di Pietro Gagliardi, era stato trafugato nei giorni scorsi dal centro storico della Capitale Parole chiave: ...