Roma | oltre quaranta immobili deserti | il Comune paga 23 milioni di canoni

Emilia Romagna - nuovi centri per malattie rare : colpite oltre 22.000 persone : Colpiscono meno di una persona ogni duemila e sono particolarmente difficili da riconoscere, diagnosticare e trattare. Secondo la stima dell’Organizzazione mondiale della Sanità ne esistono tra i 6.000 e 7.000 tipi che, nella sola Unione europea, interessano tra i 27 e i 36 milioni di cittadini. Sono le ‘malattie rare’ e, in Emilia-Romagna, riguardano oltre 22mila (22.522) residenti. Pazienti seguiti da specifici centri di ...

Roma e Milano oltre l'Alitalia : i grandi scali pronti alla svolta : La crisi di Alitalia espone a rischi anche i suoi fornitori, a cominciare dagli aeroporti. Ieri Vito Riggio, presidente dell'Enac, ha lanciato l'allarme, ipotizzando 'effetti dirompenti' sull'...

Roma - boom del video pro Var : oltre 3 milioni di visualizzazioni : Roma - Un vero e proprio boom. Il video che la Roma ha preparato per spingere l' Uefa ad adottare la rivoluzione tecnologica anche in Champions League sta facendo il giro del mondo. In Europa diamo fastidio: gli errori più eclatanti contro le italiane I numeri sono impressionanti: a meno di 24 ore di distanza dalla pubblicazione, il filmato con protagonisti Diego Perotti e ...

Internazionali d’Italia – Sharapova fa impazzire Roma! Barty sconfitta dopo oltre 150 minuti di match : Maria Sharapova stacca il pass per i sedicesimi di finale degli Internazionali d’Italia: la tennista russa batte Barthy al terzo set dopo essersi allenata con Rafa Nadal, Maria Shrapova è finalmente scesa in campo per il tanto atteso esordio sulla terra rossa degli Internazionali d’Italia. Il match dei 32esimi che l’ha vista opposta alla Barthy ha fatto impazzire il pubblico italiano che ha incoraggiato la russa per 2 ore e 33 minuti di ...

Tennis - via agli internazionali Roma 2018. Così il “grande show” da oltre 30 milioni di fatturato si rimette in moto : Ci saranno i campioni (qualcuno in meno del passato: Roger Federer e Serena Williams hanno dato forfait). Arriveranno anche politici, calciatori, starlette e vip di ogni genere: non mancano mai. Si respirerà quell’atmosfera da Grande Bellezza che rivive ad ogni edizione, tra i marmi del Foro Italico e le notti Romane che proseguono sempre in qualche locale rinomato della Capitale. Magari si giocherà pure grande Tennis. Fino a domenica 20 maggio ...

Roma - si lavora ai rinnovi di Alisson e Florenzi : per il portiere pronti oltre 3 milioni e mezzo a stagione : ... in Italia e all'estero: dagli Usa al Brasile, passando per Israele, in tutto il mondo i Romanisti hanno viaggiato con la sua voce. Basterà però questo a legarlo alla Roma per sempre come successo a ...

Ascolti tv - oltre 8.7 milioni di telespettatori per Roma – Liverpool : E’ Canale 5 a vincere il prime time del 2 maggio con la partita Roma-Liverpool conquistando 8 milioni 712mila telespettatori e il 32.11% di share. Ascolti tv prime time 3 milioni 99mila telespettatori hanno seguito su Rai1 il film Qualcosa di nuovo, interpretato da Paola Cortellesi e Micaela Ramazzotti, per uno share di 12.4%. Su Rai3 il programma di Federica Sciarelli Chi l’ha visto? che ha raggiunto 2 milioni 442mila spettatori ...

Roma-Liverpool - oltre 8 - 5 milioni di spettatori davanti al teleschermo : Il ritorno della semifinale di Champions ha fatto registrare ascolti migliori rispetto alla gara di andata. La più vista rimane Real Madrid-Juventus. L'articolo Roma-Liverpool, oltre 8,5 milioni di spettatori davanti al teleschermo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma-Liverpool da record : Olimpico sold out e oltre 5 milioni di incasso : Tutto esaurito per la grande sfida di domani sera che vale l'accesso alla finale di Champions League. Stadio sold out e incasso record per i giallorossi. L'articolo Roma-Liverpool da record: Olimpico sold out e oltre 5 milioni di incasso è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma : Il Piano Freddo ha garantito oltre 600 posti : Roma – Il Piano Freddo ha garantito 381 posti per l’accoglienza notturna e 246 per l’accoglienza diurna tra 1 dicembre e 30 aprile. Attività e servizi arrivano quindi oggi a scadenza naturale. Nei prossimi giorni saranno pubblicati i bandi di gara per il Piano Caldo. Lo riferisce, in una nota, il Campidoglio. “Il Piano Freddo ha integrato il sistema ordinario di accoglienza capitolina che ogni giorno, durante tutto l’anno, ospita oltre ...

Ramelli - oltre 1000 neofascisti a Milano per ricordare il militante di estrema destra : saluti Romani e fiori davanti alla lapide : “Camerata Sergio Ramelli, presente”. Il grido, accompagnato dal saluto romano, si è ripetuto per tre volte. Circa 1500 persone legate ai movimenti dell’estrema destra si sono radunate in via Paladini, a Milano, per commemorare l’attivista di Fronte della Gioventù. Lì Ramelli, nel marzo del 1975, mentre stava tornando a casa, venne aggredito da alcuni militanti legati ad Avanguardia Operaia. Morì 48 giorni dopo, il 29 ...

Maltempo - via alle lettere per il rimborso danni in Emilia Romagna : oltre 300mila euro ad attività : Sono in partenza da oggi le lettere di rimborso per i commercianti (negozi, ristoranti, piccoli artigiani) danneggiati, l’11 e 12 dicembre scorsi, dagli eventi alluvionali che hanno investito la frazione di Lentigione, nel comune di Brescello (Reggio Emilia), Colorno (Parma) e Campogalliano (Modena), con l’esondazione dei fiumi Enza, nella Bassa reggiana, e Parma, e gli allagamenti per la piena del Secchia, nel modenese. Concluse le ...

A Roma il convegno 'Oltre la terra - alla ricerca della vita' : Roma , askanews, Sabato 28 aprile 2018 si terrà a Roma, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, il convegno 'Oltre la terra, alla ricerca della vita', promosso dal Centro Studi Astronomici Italia ...

Roma - un flop mentale oltre che tattico : La sconfitta è pesante, la delusione cocente. Per carità, nessuno si aspettava una passeggiata verso Kiev, ma non una sconfitta di queste dimensioni. É soprattutto il come sia maturata a lasciare ...