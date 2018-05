romadailynews

: #Roma: #Moglie #disabile maltrattata per anni, marito allontanato: Il marito, 75enne… - romadailynews : #Roma: #Moglie #disabile maltrattata per anni, marito allontanato: Il marito, 75enne… - NuovoMille : La donna, di 79 anni, ha avuto il coraggio di denunciare il marito, dopo anni di maltrattamenti. - giovippol : RT @SexyConsolata: Un saluto da Anna moglie ninfomane di Roma RT e Like per me e mio marito il guardone per conoscerci >> -

(Di giovedì 24 maggio 2018)– Minacce, insulti e percosse. Questo peruna donna aveva subito delsenza mai denunciarlo per paura di ulteriori ritorsioni. Ma esasperata e supportata dalla figlia, non ce l’ha fatta più a sopportare la situazioni. La donna,di 79, e’ andata al commissariato Colombo, diretto da Ada Nitoglia, a raccontare la sua triste storia. L’indagine Gli investigatori della Polizia di Stato hanno raccolto le sue dichiarazioni. Ed hanno recuperato le relazioni fatte, in diversi momenti, dagli agenti chiamati dai vicini di casa ed intervenuti per le liti tra i coniugi. La vittima, rassicurata dai poliziotti, ha cosi’ riferito tutto ciò che negli ultimiaveva subito dal. Si tratta di un uomo di 75ultimamente dedito anche all’abuso di alcool. E che non aveva perso occasione per insultarla, minacciarla e, a volte, ...