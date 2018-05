Roma | firmato il protocollo tra il Comune e la Coldiretti per le pecore tosaerba

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 maggio 2018) Venti parchini e 18 milioni di metri quadri di verde pubblico (il 40% del totale) da destinare a ecopascolo. Dalla boutade, Virginia Raggi passa ai “fatti” e nel giro di qualche giorno sottoscrive undi collaborazione con laper portare 50milanelle aree verdi della Capitale. “Non al centro di”, ha chiarito subito la sindaca, stoppando sul nascere i dubbi che spazi come Villa Borghese potessero essere presto invasi dagli ovini brucatori. Insomma, il tormentone dellepotrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto – sulla scia di quanto già avviene a Parigi – anche se le tempistiche non vengono esplicitate. GLI INTERROGATIVI – Tanti anche gli interrogativi che, al netto degli sfottò da social network, non sono appaiono di così facile risoluzione. Durante la conferenza stampa di presentazione delpresso i Musei ...