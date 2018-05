Roma | Documento falso per assumere stranieri | arrestato

romadailynews

(Di giovedì 24 maggio 2018)– Un italiano di 53 anni si e’ recato allo Sportello Unico per l’immigrazione della Prefettura. Fin qui nulla di strano. Se non fosse che si era “appropriato” dell’identità di un’altra persona. E aveva con se la documentazione necessaria per5 lavoratori stagionali di nazionalità indiana. L’uomo italiano ha pero’ esibito, come, una carta d’identità apparentemente genuina ma abilmente contraffatta, recante la sua fotografia ma con i dati identificativi di un altro. L’allarme L’impiegato della Prefettura ha chiamato la Polizia di Stato. Si è infatti insospettito dalla lettera di convocazione mostrata dal 53enne. Che era difforme da quelle solitamente inviate dal sistema informatico e per giunta priva di firma del dirigente, Immediatamente sono intervenuti gli agenti del commissariato Colombo, ...