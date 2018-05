Rocca Priora calcio I cat | Lunardini | noi la sorpresa

Rocca Priora calcio (I cat.) - Rocchi - quarto posto meritato : Roma – Ultima giornata di campionato all’orizzonte per il Rocca Priora. Un torneo che ha visto i castellani di mister Paolo Lunardini tra i grandi protagonisti del girone G. Domenica il Rocca Priora chiuderà le sue fatiche sul campo di una Luditur animata da una forte motivazione: quella di evitare i play out. “Sappiamo che i nostri avversari daranno tutto. Ma troveranno una squadra altrettanto vogliosa di chiudere bene il campionato ...

Rocca Priora calcio (I cat.) : Pace - pari positivo : Roma – Un pareggio per proseguire il cammino. La Prima categoria del Rocca Priora impatta 2-2 sul campo del Piglio. E fa un passo verso la qualificazione alla prossima Coppa Lazio. “Nel primo tempo non abbiamo giocato come sappiamo. Anche se siamo riusciti a creare comunque un paio di opportunità importanti – dice il difensore classe 1996 Lorenzo Pace –. Poi siamo anche andati sotto a causa di un tiro deviato. All’inizio del secondo ...

Rocca Priora calcio (I cat.) : La squadra non rallenta : Roma – Il Rocca Priora non ferma la sua marcia nemmeno nel turno infrasettimanale del 25 aprile. La squadra di mister Paolo Lunardini ha travolto con un netto 4-1 l’Atletico Genazzano nel match giocato sul campo amico del “Montefiore”. E’ rimasta in scia all’Atletico Zagarolo terzo della classe e tra l’altro frenato domenica scorsa sull’1-1 grazie ad un gol di Mattia Magretti. “Quello è stato indubbiamente un punto importante – ...

Rocca Priora calcio (I cat.) : Graziani - mentalità : Roma – Il Rocca Priora continua a volare alto. La squadra del presidente Marco Rocchi ha battuto 2-0 il Casilina nel match andato in scena ieri al “Montefiore”. A decretare il successo dei castellani sono stati i gol di Gianmarco Rocchi (nel primo tempo) e del solito Halauca (nella ripresa). Una vittoria frutto di una partita magari non bellissima, ma giocata con la mentalità della grande squadra – dice il difensore classe 1998 Claudio ...

Carabinieri arrestano 3 uomini a Rocca Priora dopo contenzioso familiare : Roma – 3 arresti a seguito di lite familiare Roma – Un uomo di 50, uno di 47 e un ragazzo di 20 anni, tutti... L'articolo Carabinieri arrestano 3 uomini a Rocca Priora dopo contenzioso familiare proviene da Roma Daily News.