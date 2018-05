Roberto Maroni | Salvini non può fare il ministro e il segretario

huffingtonpost

(Di giovedì 24 maggio 2018) Il ruolo didell'Interno, che Matteosi appresta a ricoprire, è "incompatibile" con quello didella Lega. Lo sottolinea il governatore della Lombardia,, in un'intervista a La Stampa, dove aggiunge: "Si rischia di creare dei problemi di cortocircuito e questa è una cosa che Matteo non aveva considerato".spiega che "il ruolo" didell'Interno "deve essere istituzionale e super partes, sennò non funziona".esclude una sua possibile candidatura adel Carroccio in caso di un passo indietro di."Io ormai sono fuori, posso dare una mano. Guardate Obama, ha smesso diil presidente degli Usa e ora si occupa d'altro. Ecco, quello è il mio modello. Non sono come Berlusconi che a 80 anni è ancora lì che briga...".I rapporti trasembrano ritornati buoni, ...