Roberto Maroni | la sfida a Matteo Salvini | ' Non può fare il ministro dell' Interno e il

Eugenio Scalfari lancia Roberto Maroni premier : 'Circola quest'ipotesi. Perché è una buona soluzione' : Nella sua consueta lenzuolata domenicale su Repubblica , Eugenio Scalfari lancia un appello a Luigi Di Maio e Matteo Salvini : 'Un nome credibile per Mattarella'. Insomma, il fondatore si auspica che ...

Matteo Salvini - Roberto Maroni lo avverte su Libero : 'Di Maio? Non fidarti del M5s'. Conseguenze rovinose : La trattativa Lega-M5S , il ritorno di Berlusconi , il ruolo di Mattarella e il futuro del centrodestra. È un Roberto Maroni a tutto tondo quello che si confessa a Libero e che, come d'abitudine, non ...