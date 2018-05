Ritorno alla Seconda Guerra Mondiale | nuove modalità multiplayer | co-op e molto altro

Pro e contro di un Ritorno alla Lira : Chi è favorevole a un ritorno alla Lira è convinto del fatto che in questo modo l'economia dell'Italia tornerà florida come i bei tempi andati, con vantaggi specialmente per l'industria e per la ...

“Sono tornato” - arriva su Sky il film sul Ritorno del Duce. Mussolini alla prese con mouse - email e password : “Eccheccazzo” : A pochi mesi dall’uscita nelle sale cinematografiche, Sky Cinema presenta SONO TORNATO, il film diretto da Luca Miniero (Un boss in salotto, Non c’è più religione), prodotto da Indiana Production in collaborazione con Vision Distribution, in prima tv lunedì 21 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD e disponibile anche su Sky On Demand. Tratto dal film “ER IST WIEDER DA” diretto da Davis Wnendt, SONO TORNATO racconta il ritorno a Roma di Benito ...

Medio oriente in crisi - Ritorno alla road map? : Berlino. Raggiungere l’ambìto accordo di pace definitivo con i palestinesi, quello a 360 gradi su confini, rifugiati e status di Gerusalemme, resta una priorità ma non è più all’ordine del giorno. E’ una contraddizione solo apparente quella che Kobi Michael, stratega israeliano e ricercatore dell’In

Bollette telefoniche - istruttoria Agcom su Tim e Wind. “Scarse informazioni sul Ritorno alla tariffa mensile” : Per imporre alle compagnie telefoniche di tornare alle Bollette a 30 giorni era dovuto intervenire il Parlamento, con un emendamento inserito nella legge di Bilancio. Ma anche se le società si sono adeguate alle nuove regole, l’Agcom ha deciso di avviare un’istruttoria nei confronti di Tim e Wind. Nel mirino sono finite le informazioni sulle modifiche tariffarie – scattate con il passaggio dalla fatturazione a 28 giorni a ...

Festival di Cannes - il Ritorno di Valeria Golino : “Euforia” - l’amore fraterno ritrovato (anche grazie alla grande bellezza) : Film sulla fratellanza, ma anche – perchè no – sulla morte. Dall’altro lato della barriera dell’esordio Miele, perché qui l’ultimo respiro è allontanato. Forse anche per questo Valeria Golino ha deciso di titolarlo Euforia, un sostantivo che la rappresenta da intelligente, positiva e bellissima come sempre. A Cannes sembra aver fatto un abbonamento alla sezione Un Certain Regard “e ne vado fiera, certo se Fremaux ci avesse invitati ...

MotoGP - GP Francia 2018 : la riscossa di Andrea Iannone. Due podi consecutivi - ma futuro incerto. Verso un clamoroso Ritorno alla Ducati? : Il mercato della MotoGP è in pieno fermento per la stagione 2019. Tante caselle sono già state assegnate: la Yamaha ha già confermato sia Valentino Rossi che Maverick Viñales ben prima dell’inizio del Mondiale, la Honda ha fatto lo stesso con Marc Marquez, Johann Zarco ha invece comunicato poche settimane fa il suo passaggio alla KTM. Altre tessere, però, devono ancora trovare il loro posto in un mosaico sempre più complicato da ...

Dalla Spagna : 'L'Atletico Madrid pensa al Ritorno di Aguero' : Madrid , Spagna, - L' Atletico sta pensando di riportare Sergio Aguero a Madrid. Secondo 'Radio Marca' il club rojiblanco è interessato al ritorno dell'argentino per colmare il vuoto lasciato Dalla ...

Pompieri parcheggiano camion sul posto riservato alla polizia - al Ritorno trovano la multa : La squadra di vigili del fuoco era in servizio e credeva che il parcheggio fosse lecito, ma al ritorno ha ritrovato la multa sul parabrezza.Continua a leggere

Adele Pandolfi : «Dalla morte Ritorno a Un Posto al Sole» : 27 novembre del 2000, la data X, quella che per i fan più affezionati di Un Posto al sole significa la perdita di un’amica, di una moglie, di una mamma. Parliamo di Rita Giordano, consorte di Raffaele e angelo della portineria di Palazzo Palladini, entrata nelle case degli italiani per ben 926 puntate e freddata da un colpo di pistola nel parcheggio di un supermercato nel cuore di Napoli. A prestarne il volto la dolce Adele Pandolfi, ...

DIABETE - ALLARME SICILIA/ Regione con più morti in Italia : urge Ritorno alla dieta mediterranea : DIABETE, allaRME SICILIA: emergenza in Regione, leader in Italia per morti. Fast-food privilegiati rispetto alla dieta mediterranea e scarsa attività fisica tra i motivi. (Pubblicato il Tue, 08 May 2018 23:11:00 GMT)

Tim down linea fissa (fibra) e linea mobile : lento Ritorno alla normalità : Tim linea fissa Fibra e linea mobile con problemi di connessione, che nel primo caso non consente nemmeno di effettuare chiamate, da questa notte come indicano alcune segnalazioni sul sito downdetector, cosa sta succedendo? Tim down: fibra e cellulare Sarebbe bello poterlo sapere, per ora nessuna dichiarazione dall’operatore blu che non è solito a questi inconvenienti visto che è l’unico a gestire l’intera rete nazionale in ...

TV - RAI5 : “Wild Italy” - Ritorno alla vita selvaggia : Cosa succede quando gli animali domestici tornano alla vita selvatica e si trasformano? Un tempo esistevano gli animali domestici e gli animali selvatici: i primi erano sfruttati, ma anche nutriti e protetti dagli uomini, i secondi erano ignorati, ma più spesso perseguitati. Così è stato per migliaia di anni finché non è apparsa una terza categoria di animali: i feral. A questi animali è dedicato il documentario “ritorno alla vita selvaggia”, in ...

Dengue - l’esperto : “Al Ritorno da viaggi fare il test anche con sintomi non allarmanti” : “E’ fondamentale che al rientro da viaggi in paesi dove il virus Dengue e’ molto diffuso, ed in presenza di sintomi anche apparentemente non allarmanti, ci si sottoponga subito a test specifici”. Lo afferma Massimo Galli, vicepresidente della Societa’ Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (Simit), che definisce molto importante lo studio dell’Istituto Spallanzani che ha rilevato la permanenza del virus ...

PINEROLO - SUICIDIO ALLA CASERMA BERARDI/ Suicida un maresciallo alpino di Ritorno da missione in Iraq : Un maresciallo Suicida ALLA CASERMA di PINEROLO; si è tolto la vita con dei colpi di pistola. Aveva 42 anni ed era tornato dai territori di guerra in Iraq difendendo la diga di Mosul.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 16:20:00 GMT)