RFI | linea Chivasso Aosta | ripresa la circolazione dei treni tra Ivrea e Aosta

RFI : ripresa circolazione ferroviaria su linea Milano- Piacenza : Milano, 17 mag. (AdnKronos) - E' ripresa alle ore 9 la circolazione ferroviaria su entrambi i binari della linea convenzionale Milano-Piacenza, sospesa dalle 10.50 di ieri per lo svio di un locomotore di servizio trainato, in transito nella stazione di Lodi. I tecnici di Rete ferroviaria Italiana "h

Maltempo - RFI : il 20 Maggio riapre la linea Porrettana dopo la frana a Gaggio : A poco piu’ di due mesi dall’interruzione forzata dal Maltempo e dalla frana nel comune di Gaggio Montano, nel Bolognese, riprendera’ regolarmente, domenica prossima la circolazione ferroviaria fra le stazioni di Riola e Porretta Terme, sulla linea Porrettana. I primi treni a ripercorrere la linea interrotta l’11 marzo per i danni all’infrastruttura provocati dalle difficili condizioni meteorologiche saranno il ...

PeRFIno il Nexus 4 con Android 8.1 Oreo : ci pensa l’ultima LineageOS 15.1 : Non è affatto morto il Nexus 4, che riemerge ogni volta dalle ceneri, sempre grazie al progetto LineageOS, che nella sua versione 15.1 fa accomodare a bordo dell'ex googlefonino 2012, che ricordiamo essere stato lanciato ufficialmente con Android 4.2 Jelly Bean, l'ultimissima iterazione del robottino verde, vale a dire Android 8.1 Oreo. Un colpo che non tutti i dispositivi più datati possono vantare, e che rendono lo smartphone in questione un ...

Maltempo Sardegna - treno uscito dai binari : tecnici RFI al lavoro per il ripristino della linea : Sono iniziati nel corso della notte scorsa i lavori per ripristinare la circolazione dopo l’uscita dai binari degli ultimi carrelli del treno Regionale 3956, nella serata di ieri, fra Bonorva e Torralba (Sassari), sulla linea Macomer – Ozieri-Chilivani. Le squadre tecniche di Trenitalia sono al lavoro per rimuovere il treno grazie all’ausilio di un carro soccorso. Dopo il recupero del convoglio, i tecnici di Rfi potranno ...

RFI - linea Torino - San Giuseppe di Cairo : svio treno regionale per gru privata esterna sui binari : Per la presenza sui binari di una gru privata esterna alla ferrovia, il locomotore e due carrozze di un treno regionale sono stati urtati durante il transito. Lo fa sapere RFI che spiega come a causa ...

La molteplice reazione del Pd a Di Maio. Franceschini : "Ora serve riflettere". ORFIni e Rosato : "Non si cambia linea" : La reazione del Pd all'apertura fatta da Luigi Di Maio ("sotterriamo l'ascia di guerra") è duplice. Da una parte c'è chi, come i renziani Ettore Rosato e Matteo Orfini, chiude a ogni ipotesi di dialogo; e chi, come Dario Franceschini, lascia la porta aperta.Quest'ultimo ha commentato su twitter l'intervista del leader del M5S: "Di fronte alle novità politica dell'intervista di Di Maio serve riflettere e tenere comunque unito ...

Governo - ORFIni : “Noi all’opposizione. Ma dopo averlo deciso larga parte dei dirigenti Pd hanno preso la linea opposta” : dopo aver votato la scelta di stare all’opposizione, larga parte dei gruppi dirigenti del Pd, dal giorno dopo, hanno messo in campo una linea opposta. A raccontarlo non è un retroscena, ma – con queste parole – il presidente del partito, Matteo Orfini, in un’intervista alla Stampa. Una circostanza a causa della quale Orfini si dice “sconcertato“. E’ la riprova che il Pd in questo momento è diviso tra ...

RFI : linea Brescia - Verona - ripresa circolazione ferroviaria alle 10 - 35 : Verona, 16 mar. (AdnKronos) - È ripresa alle 10.35 la circolazione ferroviaria sulla linea Brescia - Verona, rallentata dalle 7.40 di stamane per l’investimento mortale di una persona nella stazione di Desenzano. Lo stop è stato necessario per consentire i rilievi dell’Autorità Giudiziaria. Effetti:

RFI : linea Brescia - Verona - investimento mortale in stazione a Desenzano - circolazione rallentata : Verona, 16 mar. (AdnKronos) - circolazione ferroviaria rallentata dalle 7.40 di questa mattina, sulla linea Brescia - Verona, per l’investimento mortale di una persona nella stazione di Desenzano (Brescia). Treno coinvolto l’Euronight 201 Modane - Venezia con 70 viaggiatori a bordo. La circolazione,