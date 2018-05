Resta il nodo dell' Economia

Dopo l'incarico - si tratta sui ministri. E il nodo Resta Savona all'Economia : Giuseppe Conte è rimasto a casa fino alle 17 per preparare l'incontro con il Capo dello Stato. La lettura dei giornali, riferisce chi gli ha parlato, non è stata facile. Ed è consapevole che arriveranno altri attacchi Dopo quelli legati al suo curriculum. Ora il giurista dovrebbe prendersi fino a venerdì: un tempo disponibile per definire la lista dei ministri. "Quello che sta per ...

Di Maio e Salvini da Mattarella con il nome del premier - Resta il nodo Economia : Nel pomeriggio al Colle prima il leader M5S poi quello della?Lega. In pole position per occupare la poltrona di presidente del Consiglio dei ministri c’è l’avvocato civilista Giuseppe Conte, tecnico di area pentastellata. Per il Tesoro emerge il nome dell’ex ministro dell’Industria Paolo Savona. Fitch: con “contratto di Governo” aumenta rischio-Paese...

Governo M5S-Lega - Mattarella convoca Di Maio e Salvini. Accordo sul premier - Resta il nodo Economia : Nel pomeriggio al Colle prima il leader M5S poi quello della?Lega. In pole position per occupare la poltrona di presidente del Consiglio dei ministri c’è l’avvocato civilista e patrocinante in Cassazione Giuseppe Conte, tecnico di area pentastellata. Per il Tesoro emerge il nome dell’ex ministro dell’Industria Paolo Savona...

Nel contratto M5S-Lega in pensione tre anni prima (ma Resta il nodo costi) : Nel confronto in corso sul programma di governo il superamento della riforma Fornero è il punto di convergenza più forte. C’è accordo sull’abolizione della pensione anticipata e sul ripristino della pensione di anzianità con 41 anni e cinque mesi di contributi a prescindere dall’età, o quota 100 (101 per gli autonomi) con il meccanismo delle quote. Meccanismo che prevederebbe comunque un’età minima di 64 anni. Il «nodo» costi...

Governo M5S-Lega - Resta il nodo del premier. Salvini contesta i moniti di Mattarella : Ancora nessun nome condiviso sul tavolo per la casella della premiership. Ma la trattativa per il Governo giallo-verde ha fatto registrare qualche progresso rispetto allo stallo di venerdì. Più sul fronte tecnico - è stato raggiunto l’accordo sui primi dieci punti della bozza di «contratto di Governo» - che su quello politico, cruciale, che riguarda la scelta del premier...