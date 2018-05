Renzi : opposizione dura - loro ora sono l'establishment : M5s e Lega 'ci hanno spesso rinfacciato le mie contraddizioni, a cominciare dal non aver abbandonato la politica dopo il referendum. Tutte cose alle quali ho risposto nel merito ma che i nostri ...

Renzi : “Il Pd deve stare all’opposizione. L’incontro con i 5S? In streaming”. Di Maio : “Ego smisurato” : Grande era l’attesa per le parole dell’ex segretario del Pd, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, e Matteo Renzi non ha deluso: «Il titolo di domani dovrebbe essere quello di tutti i giorni: siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al governo. Non possiamo far passare il messaggio che il 4 marzo sia stato uno scherzo. Il Pd ha perso...

La "strada" idea di Calenda si infrange sul muro Renziano : "Pd all'opposizione" (anche se non c'è una maggioranza) : All'opposizione, anche se non esiste una maggioranza. La posizione del Pd, antinomica per definizione, è destinata a rimanere cristallizzata ancora per qualche giorno, sintetizzata per l'ennesima volta dal presidente dem Matteo Orfini: "A noi spetta il posto che abbiamo detto di voler occupare dall'inizio: opposizione responsabile e propositiva". Tra qualche giorno, verosimilmente a metà settimana, il presidente Mattarella ...

Consultazioni bis - LoRenzin (Cp) : “Noi all’opposizione”. Lupi (Nci) : “Errore dividere centrodestra con veti” : Civica popolare non voterebbe la fiducia a un governo di centrodestra. “Noi siamo all’opposizione. Ma vediamo con grande preoccupazione la situazione in Siria e credo che anche il posizionamento dell’Italia nello scacchiere internazionale richieda chiarimenti da parte di chi oggi si candida a guidare il Paese”, conclude Beatrice Lorenzin. “Siamo stati eletti nel centrodestra. Abbiamo espresso a Mattarella la necessità assolta ...

LoRenzin : noi opposizione ma costruttivi : 12.05 Lorenzin, del Gruppo Misto alla Camera, al termine del colloquio con Mattarella esclude un appoggio al governo Lega-M5S della sua componente. "Noi ci troviamo all'opposizione ma vediamo con preoccupazione la crisi in Siria" che richiede grande responsabilità"."Siamo all'opposizione, ma siamo costruttivi nel dibattito", ha aggiunto. "La situazione nazionale e internazionale richiede la formazione di un governo per risolvere le questioni ...