Renzi contro la casta e l' incontro Macron-Putin Le notizie del giorno | in

Matteo Renzi - il retroscena sulla frase rubata contro Maurizio Martina : come lo umilia : È dal 4 marzo scorso che i dirigenti della minoranza Pd tentano in tutti i modi di liberarsi di Matteo Renzi , anche se finora i risultati sono stati scarsi, se non controproducenti. Dopo che l'ex ...

Assemblea Nazionale Pd a Roma/ Verso il Congresso o Martina nuovo Segretario : scontro tra Renzi e le minoranze : Assemblea Nazionale Pd a Roma: Verso nuovo Congresso o Martina Segretario. Renzi vuole evitare conte interne e offre mediazione: scontro con le minoranze di Orlando e Franceschini

Pd verso la conta : non c'è accordo sull'assemblea di domani. Arringa di Renzi in apertura : contro i big che hanno vissuto alle sue spalle... : Alla fine non è passata la proposta di eliminare le beghe interne dalla discussione dell'assemblea nazionale del Pd per concentrarsi solo sul quadro politico, che vede avvicinarsi un governo gialloverde. Non c'è accordo nel Pd. E domani all'hotel Ergife di Roma potrebbe andare in scena l'ennesima conta interna, a rischio deflagrazione per il futuro dei Dem, malconci dopo le elezioni di marzo.Matteo Renzi, che con altri big come ...

PD - Renzi vuole il 'congresso subito' e riapre lo scontro Video : La guerra intestina al Pd che sembrava essersi interrotta dopo la posizione univoca che ha deciso di rigettare l'offerta di governo con il M5S, è improvvisamente ripresa [Video]. Il dibattito che tiene banco è sempre quello tra la corrente fedele all'ex segretario Matteo Renzi e le minoranze dem. In buona sostanza, queste ultime rappresentate dai 'franceschiniani' e dagli 'orlandiani' valutano positivamente la possibilita' di andare al congresso ...

Matteo Renzi vuole il congresso subito : è di nuovo scontro nel Pd : Che il Pd vada a congresso per eleggere il nuovo segretario è deciso. Se farlo subito o nel 2019 e a chi far 'reggere' intanto il partito, è al centro di un nuovo braccio di ferro. Che, salvo mediazioni, porterà alla conta nell'Assemblea nazionale di sabato 19 maggio.Matteo Renzi si è convinto, spiegano i parlamentari a lui vicini, che non si possa attendere oltre e si debba convocare subito il congresso: le primarie ...

Martina contro Renzi : "Altro che pop corn... Pd cerchi l'alternativa" : 'Ora tocca a loro e pop-corn per tutti'. A dirlo sarebbe stato Matteo Renzi che, parlando coi suoi a palazzo Giustiniani, si sarebbe virtualmente sfregato le mani in attesa di vedere all'opera la Lega ...

Caccia all'elettorato dem. M5S apre la war room per il voto a luglio - campagna contro il Pd e Renzi : Il Movimento 5 Stelle non ci crede più. Scarica le parole di Giancarlo Giorgetti e di Gian Marco Centinaio, i capigruppo della Lega che continuano ad accreditare abboccamenti e tentativi di ricucitura: "Non ci sono stati più contatti, è solo un modo per far ricadere su di noi la responsabilità della crisi, noi non ci stiamo".Certo, se arrivasse un passo indietro in extremis da parte di Silvio Berlusconi il quadro ...

Il falso unanimismo Pd e la “nuova” minoranza (allargata) sempre contro Renzi : Per spiegare l'ennesimo psicodramma Pd dovremmo leggere, in premessa, Giuliano Ferrara su Il Foglio del 2 maggio. Calato in una realtà dove la logica sfugge. Se la prende con le pulsioni non razionali della faziosità dei media.L'analisi delle crisi del Pd e di Renzi hanno avuto come protagonisti giornali e tv. Nei giorni precedenti la Direzione del Pd, fino a qualche ora prima dell'inizio, si strologava su un Renzi accerchiato. ...

Governo - berlusconiani e Renziani contro Di Maio : “Non dividerà il centrodestra” - “Abbiamo fatto bene a far saltare intesa” : Di Maio ancora oggi ha ripetuto che i “sabotatori” per un possibile Governo sono stati Forza Italia da una parte e Partito Democratico dall’altra. Di sicuro c’è che, in attesa del vertice del centrodestra a Palazzo Grazioli, a scatenarsi contro le parole del capo politico dei Cinquestelle che ha fatto l’ultima offerta a Matteo Salvini ci sono proprio i parlamentari forzisti e renziani. Da una parte i berlusconiani ...

Renzi contro il M5S : "Non hanno i numeri e sbroccano" : Matteo Renzi è tornato sulla cresta dell’onda e ha tutte le intenzioni di restarvi. Dopo l’intervista rilasciata a Fabio Fazio con la quale ha sostanzialmente rimesso in riga i dissidenti del PD, l’ex premier sembra essere uscito rafforzato dalla direzione di ieri. Non è un caso, infatti, che abbia deciso di replicare ad ogni uscita proveniente dal Movimento 5 Stelle: con un post su Facebook, l’ex segretario dem non le manda a dire a Luigi Di ...

Renzi contro M5s "referendum Euro? Sbroccano"/ Ma Beppe Grillo e Di Maio puntano a nuove elezioni : Matteo Renzi si schiera contro il Movimento 5 Stelle. Beppe Grillo e Luigi Di Maio sembrano però puntare a vincere le elezioni tornando presto al voto