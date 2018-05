Reggio Emilia | città bella e sconosciuta

Lorenzo Fragola in tour nel 2018 - i primi concerti da Torino a Cattolica e Reggio Emilia : biglietti in prevendita : Lorenzo Fragola in tour nel 2018 per presentare il nuovo album, Bengala. L'artista ha annunciato nelle scorse ore le prime date della sua tournée estiva che toccherà tutta la penisola. Il primo concerto annunciato da Lorenzo Fragola è quello del 27 luglio a Grugliasco (Torino). Il giorno successivo, il 28 luglio, Lorenzo Fragola sarà a Cattolica (Rimini). Il 5 agosto è atteso in concerto a Zafferana Etnea (Catania) in occasione del Festival ...

Rugby – Finale Serie A : Verona-Valsugana allo Stadio “Mirabello” di Reggio Emilia : Serie A Rugby: allo Stadio “Mirabello” di Reggio Emilia la Finale tra Verona e Valsugana Tutto pronto a Reggio Emilia per l’atto conclusivo del campionato nazionale di Serie A di Rugby che vedrà affrontarsi le due squadre promosse in Eccellenza, Verona Rugby e Valsugana Rugby, che proprio nella città del Tricolore domenica 27 maggio alle ore 17 si sfideranno per conquistare il titolo di Campione d’Italia di categoria. Teatro della ...

Reggio Emilia - pestata e rapinata da “branco in rosa” : 3 ragazze denunciate : Reggio Emilia, pestata e rapinata da “branco in rosa”: 3 ragazze denunciate Reggio Emilia, pestata e rapinata da “branco in rosa”: 3 ragazze denunciate Continua a leggere L'articolo Reggio Emilia, pestata e rapinata da “branco in rosa”: 3 ragazze denunciate proviene da NewsGo.

Reggio Emilia Disuguaglianze e democrazia : i Social Cohesion Days - dal 24 al 26 maggio 2018 : ... www.SocialCohesionDays.com , , alla sua terza edizione: 30 appuntamenti -tutti gratuiti -tra conferenze, workshop, tavole rotonde, spettacoli e mostre. Protagonisti i grandi nomi ...

Terremoto - forte scossa a Nord Italia : paura a Parma - Piacenza e Reggio Emilia [MAPPE e DATI] : 1/4 ...

'Economia dei territori e Lavoro' - tra i protagonisti Tiziano Treu e i sindaci di Reggio Emilia - Parma e Piacenza : Confagricoltura: 'Sarà proibito anche sparare a salve per difendere le colture dai volatili?' 3 A Piacenza la scienza in campo per la sfida dell'impiego dei fanghi da depurazione in agricoltura 4 Obbligo fatturazione elettronica per i distributori di carburante: Figisc Emilia-Romagna chiede la proroga E' ...