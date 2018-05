REDDITO DI CITTADINANZA Gli aiuti per farlo funzionare

SONDAGGI ELETTORALI POLITICI/ Governo Conte - elettori Lega bocciano REDDITO CITTADINANZA assieme a flat tax : SONDAGGI ELETTORALI POLITICI: ultime notizie e intenzioni di voto, centrodestra al 40%. Salvini cala di 1,4% in 7 giorni dopo l'accordo di Governo con il M5s di Di Maio (che guadagna) (Pubblicato il Wed, 23 May 2018 20:42:00 GMT)

Governo - Calenda : “Flat tax e REDDITO di cittadinanza? Non se ne farà niente - è solo chiacchiera elettorale” : “Flat tax e reddito di cittadinanza? Non succederà, è tutta chiacchiera elettorale”. Sono le parole di Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo economico, all’uscita dall’assemblea di Confindustria, sull’ipotesi che l’ipotetico Governo Lega-M5s realizzi sia la flat tax sia il reddito di cittadinanza. L'articolo Governo, Calenda: “Flat tax e reddito di cittadinanza? Non se ne farà niente, è solo chiacchiera ...

REDDITO di cittadinanza per gli immigrati : altre crepe nell'esecutivo giallo-verde : Due indizi non fanno una prova. Ma un sospetto sì: ovvero che a Matteo Salvini non riesca la mediazione messa nero su bianco sul contratto, di riservare il Reddito di cittadinanza, cavallo di ...

Giovanni Dosi : «REDDITO di cittadinanza e flat tax? Incompatibili» : L’esperto di innovazione, professore al Sant’Anna di Pisa e maestro di Andrea Roventini, boccia un contratto di governo troppo favorevole alla Lega: «Realizzabile? Sì, se vogliamo portare il deficit all’8%. Con la “tassa piatta” diventa insostenibile tutto il resto»...

[L'analisi] Il rialzo dello Spread si "mangia" il REDDITO di cittadinanza Cinquestelle : Questo l'annuncio fatto a fine gennaio di quest'anno dal ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan. Sono passati solo 4 mesi ma sembra sia trascorsa una intera era politica perché nel frattempo lo ...

REDDITO di cittadinanza - perché un semplice ‘sussidio di sopravvivenza’ non risolve le cose : Appurato che ormai siamo al varo del governo giallo-verde con ampie striature di nero, vale la pena di piantarla lì con le previsioni sull’implosione della compagine e concentrarsi su quanto viene strombazzato come la grande innovazione politica del tempo: il Contratto e i suoi contenuti. Campo in cui i due contraenti hanno dato sfogo ai rispettivi umori progettuali. Il Reddito di cittadinanza per Di Maio, il vasto arsenale reazionario per ...

Pensioni - ultimissime oggi 20/5 su Fornero - Quota 100 e REDDITO di cittadinanza Video : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 20 maggio 2018 vedono moltiplicarsi le discussioni in merito ai provvedimenti di flessibilita' previdenziale e di superamento della legge Fornero [Video] inseriti all'interno dell'ultima bozza di contratto tra Lega e Movimento 5 Stelle. Nel frattempo dall'UE arriva una tregua riguardo il giudizio di merito sui conti pubblici e sulla gestione del debito del nostro Paese, mentre dai sindacati si attacca la ...

Governo - M5s : “I soldi ci sono - ma per flat tax e REDDITO di cittadinanza ci vuole tempo” : Dopo le polemiche di questi giorni, arriva la replica del Movimento 5 Stelle, che spiega di aver ragionato a lungo sulle coperture economiche da trovare per realizzare il programma di Governo assieme alla Lega di Matteo Salvini. E attacca tv e giornali: "Dopo il terrorismo sullo spread, è la volta del terrorismo sulle coperture".Continua a leggere

Milano - tra i gazebo M5s-Lega : divergenze su REDDITO di cittadinanza. Ma su migranti e Berlusconi sono tutti d’accordo : Dopo l’accordo per il contratto di governo, la Lega ha organizzato i gazebo per permettere ai cittadini di esprimere il proprio voto (a favore o contro) a proposito del documento siglato tra Salvini e Di Maio; il Movimento 5 stelle, invece, ha allestito punti informativi per spiegare i capitoli del contratto (gli iscritti avevano già espresso il loro parere sulla piattaforma Rousseau venerdì 18 maggio. A Milano, tra militanti ed elettori ...

Il REDDITO di cittadinanza? Programma da scherzi a parte : Quel mondo che non complotta contro l'Italia, ma che si chiede sbalordito se non siamo finiti tutti su scherzi a parte, edizione online, piattaforma Rousseau.

Di Maio : "REDDITO CITTADINANZA non ha limite di 2 anni" : ...abbiamo messo un limite temporale non al reddito ma alle tre proposte di lavoro da proporre a colui che prende il reddito in modo tale che quest'ultimo deve accettare il lavoro ed entrare nel mondo ...

REDDITO di cittadinanza - tempi e importo dell'assegno : quello che il M5s non dice : Il Reddito di cittadinanza? Non sarà a tempo. L'ipotesi che il sussidio potesse cessare dopo due anni era circolata nelle scorse ore a causa di un'errata intepretazione del contratto di governo fatta da molti...

REDDITO CITTADINANZA : 1560 euro a famiglie e 780 a single - ecco quando si avrà : È stato pubblicato il contratto tra Movimento 5 stelle e Lega con i punti che dovranno essere proposti e approvati nel prossimo governo che vedrà i due partiti coalizzati. In particolare nel contratto è previsto il Reddito di cittadinanza, nell’ultima versione, come misura riservata solo ai cittadini italiani e non più anche agli stranieri residenti da 5 anni nel nostro paese. Il fine di tale Reddito, come dichiarato nel contratto è quello del ...

Di Maio-Salvini : promesse mantenute. Ok a flat tax e REDDITO cittadinanza : Al fine di consentire il reinserimento del cittadino nel mondo del lavoro, l'erogazione del reddito di cittadinanza presuppone un impegno attivo del beneficiario che dovrà aderire alle offerte di ...