Recensione | “Deadpool 2” Ryan Reynolds di nuovo nei panni dell’amatissimo supereroe dal

domanipress

: Avete già letto la nostra recensione di #Deadpool2? Voi cosa ne pensate? - UniMoviesBlog : Avete già letto la nostra recensione di #Deadpool2? Voi cosa ne pensate? - Antouser : RT @i400calci: E Cable prese il fucile. La recensione di #Deadpool2: - filmoteca_net : Deadpool 2, la nostra recensione dell’attesissimo sequel con Ryan Reynolds -

(Di giovedì 24 maggio 2018) Il 15 Maggio è uscito nelle sale italiane il secondo capitolo della serie di film che vedono come protagonista l’eroe della Marvel più anticonvenzionale e antieroico presente nei fumetti, Deadpool,interpretato da un volgare quanto carismatico, sempre in perfetta forma per rendere al meglio il personaggio che ha ammaliato sia gli appassionati dell’Universo Marvel, che intere famiglie prima ignare della sua esistenza, nonostante” sia una pellicola tutt’altro che adatta alle famiglie. Nonostante il primo film uscito nel 2016 e diretto da Tim Miller, abbia raggiunto il record di incassi malgrado il bollino rosso, il sequel diretto da David Leitch non ha assolutamente nulla da invidiare al precedente, specialmente in quanto a tono, colonne sonore, personaggi e sceneggiatura. La pellicola inizia ripartendo da dove la storia ci aveva lasciati, ripristinando ...