Raiffeisen | vende a Vontobel banca privata Notenstein La Roche

meteoweb.eu

(Di giovedì 24 maggio 2018) Roma, 24 mag. (AdnKronos/ats) –la suaLa, che aveva acquisito nel 2012. Il prezzo pattuito è di 700 milioni di franchi.Lapotrà così meglio sviluppare il suo potenziale in un “ambiente diclassico”, indicano in una nota congiunta diramata oggi. L’istituto ha in gestione 16,5 miliardi di franchi.afferma che intende concentrarsi in futuro sul segmento della clientelacon un patrimonio da piccolo a medio. L'articoloLaMeteo Web.