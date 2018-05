Raggi : “pecore tosaerba a Roma” - parte progetto/ “Non staranno in centro” : decrescita ‘ovile’ nella Capitale : Virginia Raggi: parte il progetto "pecore tosaerba a Roma" nelle periferie e nei parchi. "Non le porteremo in centro": la decrescita "ovile" nella Capitale(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 19:00:00 GMT)

Roma : Raggi firma per l'ecopascolo - pronte 50mila pecore : ... presidente della Coldiretti del Lazio ha infine ricordato come "Coldiretti abbia sposato con entusiasmo questo progetto perchè rappresenta una grande opportunità di sviluppo per il mondo agricolo e ...

Virginia Raggi ha già le sue pecore - ma le ha dimenticate : Non c’entra la decrescita felice, l’ambientalismo o il risparmio. E’ questione di vocazione. Del resto con i suoi 50mila ettari coltivati Roma è il più grande comune agricolo di Roma. Per questo la proposta dell’assessore Pinuccia Montanari di utilizzare pecore, capre e mucche per “brucare” l’erba d

L'economia circolare di Raggi sono le pecore tosaerba : Le pecore che brucano l’erba fra le rovine dell’antica Roma a due passi dai palazzi e dalle chiese del centro rinascimentale. Un classico della paesaggistica romana del Sette-Ottocento, dipinta a olio o acquerello. Più che l’Arcadia, l’osservatore malizioso e anticlericale vi leggeva il degrado dell

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 17 maggio : dal pony della Moric alle pecore della Raggi? : Pomeriggio 5 torna con una nuova puntata divisa tra cronaca, gossip e Grande Fratello: ecco le Anticipazioni e ospiti di oggi, 17 maggio: si parlerà delle pecore della Raggi?(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 14:28:00 GMT)

Roma - Virginia Raggi : pecore e capre nei parchi per tagliere l'erba : La notizia è riportata da Repubblica in cronaca di Roma. A presentare l'idea su Facebook, […]

Roma - la Raggi vuole le pecore tosaerba per i parchi. L'ironia corre sul web : La sindaca sta valutando l'idea, già messa in atto a Berlino e Ferrara, di usare gli animali per gestire il verde pubblico. Pd all'attacco, e divertenti commenti sui social network

'Pecore tagliaerba' L'ultima ricetta della giunta Raggi : Suscita naturalmente interesse, stupore e anche un pizzico di ilarità l'annuncio di Pinuccia Montanari, assessore all'Ambiente della giunta Raggi, sul reclutamento da parte del Comune di Roma di ...

Roma - pecore per tosare l’erba dei parchi : l’idea della giunta Raggi : L’annuncio dell’assessore all’Ambiente Montanari su Facebook: «C’è già l’esempio di Berlino». Coldiretti: «50mila pecore già pronte»

A Roma pecore e capre 'tosaerba' nei parchi - idea della giunta Raggi - : L'assessore capitolino all'Ambiente, Pinuccia Montanari, in una diretta Facebook ha annunciato che un obiettivo dell'amministrazione sarà utilizzare animali per ridurre l'erba alta. Il Pd replica: "...

Roma - pecore per tosare l'erba dei parchi : l'idea della giunta Raggi : Là dove c'era l'erba ora ci sarà una capretta. O forse una pecorella. Dove non arriva il servizio Giardini del Comune potrebbero spuntare gli animali erbivori. E così il...

A Roma pecore e capre "tosaerba" nei parchi - idea della giunta Raggi : A Roma pecore e capre "tosaerba" nei parchi, idea della giunta Raggi L'assessore capitolino all'Ambiente, Pinuccia Montanari, in una diretta Facebook ha annunciato che un obiettivo dell'amministrazione sarà utilizzare animali per ridurre l'erba alta. Il Pd replica: "Presa in giro della giunta ...

Storia delle pecore - di Berlino - che la Raggi vuole come tosaerba : 'La sindaca Virginia Raggi mi ha sollecitato all'utilizzo delle pecore, degli animali, come tosaerba. Un modo semplice adottato già in grandi città come Berlino che è semplice e interessante'. L'...

Storia delle pecore (di Berlino) che la Raggi vuole come tosaerba : "La sindaca Virginia Raggi mi ha sollecitato all'utilizzo delle pecore, degli animali, come tosaerba. Un modo semplice adottato già in grandi città come Berlino che è semplice e interessante”. L’annuncio, in diretta su Facebook, è stato fatto dall’assessore comunale all’Ambiente di Roma, Pinuccia Montanari. Ma a cosa si riferisce esattamente il Sindaco citando la capitale tedesca? ...